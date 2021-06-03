Черниговский автозавод

Сейчас заказчики прописывают тендерные требования таким образом, чтобы победила определенная компания и модель.

Киев. 3 июня. УНИАН. Трудовой коллектив Черниговского автозавода, являющегося частью корпорации «Эталон», обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом остановить продолжающуюся дискриминацию производимых заводом школьных автобусов «Эталон» на тендерах со стороны заказчиков продукции.

Соответствующее письмо-обращение представили на пресс-конференции в УНИАН представители Черниговского автозавода.

«Мы хотим просто иметь уверенность в завтрашнем дне и понимать перспективы развития родного завода на основе собственного труда. Для этого сегодня государство должно обеспечить прозрачные условия для проведения государственных закупок, в частности школьных автобусов, когда все технические требования к автобусам будут иметь четкое обоснование, а не выдумки чиновников», - сказано в обращении.

Присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор автозавода Андрей Савченко заявил, что сейчас заказчики прописывают тендерные требования таким образом, чтобы победила определенная компания и модель.

«Сейчас заказчики, несмотря на все наши обращения и требования, продолжают прописывать в тендерной документации, как мы считаем, дискриминационное требование к колесной базе - 4300 мм. Это дает нам основания утверждать, что такое требование было внесено специально для недопуска школьных автобусов «Эталон», которые имеют конкурентную цену, к участию в аукционе. Эта тенденция продолжается», - сказал Савченко.

В то же время он подчеркнул, что все компетентные органы сказали, что нет никакой разницы между колесной базой 4200 мм, которая имеется у транспортного средства Черниговского автозавода, и 4300 мм, которая прописывается в тендерной документации.

Согласно обращению, дискриминационные требования в тендерах сейчас продолжают прописывать Полтавская, Николаевская, Луганская, Херсонская, Сумская, Киевская областные госадминистрации, а также многие территориальные громады.

«Руководители этих учреждений решили, что 100 мм колесной базы школьного автобуса решат все их проблемы в образовании. И для этого готовы тратить миллионы бюджетных средств. Это очень высокая цена для разницы в 100 мм колесной базы. А в следующем году будут выдуманы еще какие-то искусственные условия. Такая манипуляция с бюджетными средствами недопустима, и мы не будем с этим мириться», - сказано в обращении.

Более того, по мнению трудового коллектива, такая ситуация бьет по самому предприятию.

«Ситуация на заводе становится критической и может привести к остановке предприятия. Мы все понимаем, что не сможем производить автобусы, если не будет их реализации, а наша заработная плата напрямую зависит от количества произведенных единиц. Если у завода не будет средств на плановую закупку комплектующих, то сразу остановится конвейер. Остановка конвейера - это первый шаг не только к потере заработка, но и рабочего места. Мы уже имели такой опыт в 2008 году, и второй раз организовывать производство «с нуля» будет невозможно, мы просто пополним ряды трудовых мигрантов в других странах», - акцентировал трудовой коллектив.

Гендиректор Савченко подчеркнул, что выходом из этой ситуации станут не только недискриминационные требования на тендерах, но и разработка единых требований относительно закупки школьных автобусов, а также изменения в практике Антимонопольного комитета относительно рассмотрения жалоб на дискриминационные условия тендерной документации при закупке автобусов.

На пресс-конференции также присутствовали директор по продажам Черниговского автозавода Наталья Бачурная, представитель трудового коллектива завода Олег Тимошенко, адвокат Алевтина Уперенко и директор Торгового дома «Эталон Авто» Вадим Шкарупин.

Фото: https://photo.unian.net/theme/105643-press-konferenciya-korporacii-etalon-v-unian-publichnye-zakupki-shkolnyh-avtobusov-poziciya-amku-i-zakazchikov.html

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» объединяет более 20 предприятий, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов «Украинский кардан», Черниговский кузнечный завод, торговый дом «Эталон Авто», научно-исследовательский институт автомобилестроения «Эталон» и ООО «Базтехсервис».

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Автор: УНИАН