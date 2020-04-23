Турецкие инвесторы «МЕСА-ДОРБУД» просят Президента Украины Зеленского обеспечить объективное расследование по делу об незаконном отчуждении имущества компании для строительства дорог (фото, видео)

Финансовый директор компании отметил, что по данному факту открыто уголовное производство в Броварском отделе полиции.

Киев. 23 апреля. УНИАН. Турецкая компания ООО «МЕСА-ДОРБУД» просит президента Украины Владимира Зеленского взять под особый контроль и обеспечить объективное расследование производства относительно незаконного отчуждения имущества компании для строительства дорог.

Об этом сообщил финансовый директор компании ООО «МЕСА-ДОРБУД» Виталий Трошин на пресс-конференции в УНИАН.

«У нас остается шанс обратиться к президенту с просьбой взять под особый контроль данное производство, обеспечить объективное расследование. Мы должны показать иностранным инвесторам, что Украина - безопасное место для вложения инвестиций и ведения бизнеса. Также мы обратились с просьбой о помощи с официальными письмами к генеральному прокурору, в национальную полицию и к главе МВД Арсену Авакову», - рассказал он.

По словам Трошина, сейчас техника компании находится под контролем «Коммунтранс», и ее сохранность вызывает большое сомнение.

«Мы вынуждены обратиться к президенту, так как других вариантов не остается. Ранее один из учредителей направил письмо президенту. Ситуация следующая. В результате мошеннических действий, предприятие «Коммунтранс» получило право субаренды на нашу технику, а в дальнейшем посредством таких же мошеннических действий - стало собственником нашей техники», - заявил он.

Трошин отметил, что по данному факту было открыто уголовное производство в Броварском отделе полиции.

«Следствие ведется неэффективно. Судом Броварского района полностью заблокированы все следственные действия. В частности, нет ареста, не обеспечена сохранность вещдоков, наложены запреты на выемку документов, связанных с переоформлением техники. Также суд отказал в открытии финдокументации, которая задействована в преступной цепочке по факту завладения имуществом. Также параллельно идут суды в Бориспольском суде, куда наши адвокаты не приглашаются», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции адвокат Руслан Дидовец отметил, что компания ООО«МЕСА-ДОРБУД» будет лишена возможности распоряжаться этой техникой на протяжении длительного времени, несмотря на то, что были предоставлены доказательства того, что документы, на основании которых осуществлялось отчуждение, являются поддельными.

«Решение Бориспольского суда от 17 апреля 2020 года о фактически извлечении спецтехники и передачи ее другому юрлицу свидетельствует, что законный владелец компания ООО «МЕСА-ДОРБУД» будет лишена возможности распоряжаться этой техникой на протяжении длительного времени. Пока будет идти следствие. А это может занять больше года. За это время собственник несет риск повреждения или потери этой техники», - рассказал он.

Дидовец подчеркнул, что есть основания считать, что досудебное расследование проводится неэффективно, следователи не заинтересованы собирать доказательства.

Присутствовавший на пресс-конференции представитель Посольства Республики Турция в Украине подчеркнул необходимость объективного правового процесса.

«Украинские и турецкие компании в наших странах должны быть защищены. Иногда турецкие компании имеют проблемы и тогда они обращаются в посольство. В частности, эта компания обратилась к нам и рассказала о своих проблемах. Мы надеемся, что проблема решится справедливо», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта в Украине стартовала, как и планировало правительство, "Большая стройка" - проекты по ремонту и строительству инфраструктурных и социальных объектов, которые не останавливаются даже в условиях общенационального карантина. При внесении изменений в госбюджет на 2020 год Верховная Рада практически без изменений оставила финансирование дорожного строительства.

Президент Владимир Зеленский уверен, что за пять лет его каденции в Украине будут отремонтированы основные дороги в Украине.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/95750-tureckie-investory-obratilis-s-prosboy-o-pomoshchi-k-prezidentu-ukrainy-u-kompanii-s-tureckimi-investiciyami-mesa-dorbud-otobrali-spectehniku-dlya-dorozhnyh-rabot.html