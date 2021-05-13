Это первый шаг для выполнения целей, которые ставит перед собой Федерация кикбоксинга для популяризации этого вида спорта в Украине.

Киев. 13 мая. УНИАН. C 3 по 6 июня в Киеве состоится турнир по кикбоксингу, целью которого является формирование национального рейтинга среди профессионалов.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН рассказали организаторы турнира, представители Федерации профессионального кикбоксинга Украины K-1.

"C 3 по 6 июня у нас пройдет профессиональный чемпионат, благодаря которому мы сформируем национальную сборную Украины по профессиональному кикбоксингу. Это вид спорта, который на данный момент в Украине развивается через любителей", - сказал президент Федерации профессионального кикбоксинга Алексей Мазниченко.

Генеральный директор Федерации профессионального кикбоксинга Украины Ахмад Ахмедов пояснил, что целью чемпионата является "формирование национального рейтинга среди профессионалов".

"Это возможность для наших спортсменов, бойцов заключать профессиональные контракты с мировыми промоушенами, заключать контракты дома и развиваться, расти, чтобы этот вид спорта, которому наши ребята посвящают все свое свободное время, превратился в их профессию", - сказал Ахмедов.

По его словам, в Украине есть бойцы профессионального уровня, которые представлены во многих мировых промоушенах, но в нашей стране их никто не знает и не видит их боев. "Они не востребованы. Они есть, но о них никто не знает. Наша общая задача – дать ребятам возможность проявить себя, показать у себя дома. И при этом мы сделаем все, чтобы их работа оплачивалась", - пояснил Ахмедов.

В свою очередь, вице-президент Федерации профессионального кикбоксинга Украины Александр Хоменко отметил, что турнир состоится с 3 по 6 июня в помещении спортивного комплекса Киевского университета строительства и архитектуры. "Это первый шаг для выполнения целей, которые ставит перед собой Федерация для популяризации кикбоксинга, для возможности выражения своих спортивных и профессиональных навыков кикбоксерам, которые могут продолжить свою карьеру на профессиональном уровне", - добавил Хоменко.

Алексей Мазниченко также акцентировал, что после проведения чемпионата в этом году ожидается три матчевых встречи со спортсменами из Польши, Казахстана и Иордании.

Кроме того, как сообщили организаторы мероприятия, на турнир не допускаются спортсмены без теста на COVID-19.

Призовой фонд турнира по кикбоксингу за первое место составляет 10 000 гривен и Пояс Чемпиона Украины, за второе - спортсмены награждаются Кубком и денежным вознаграждением в размере 5000 гривен. Спортсмены, занявшие третьи места, награждаются Кубками.

Турнир будет проводиться в разных весовых категориях. К участию допускаются сборные команды клубов, развивающих кикбоксинг . Регламент боя: 3 раунда по 3 минуты. Расходы, связанные с подготовкой места проведения, оплатой судей, медицинского и технического обслуживания, а также награждение победителей и призеров несут организаторы соревнований.

Фото: https://photo.unian.net/theme/105058-press-konferenciya-predstaviteley-federacii-professionalnogo-kikboksinga-ukrainy-k-1-otnositelno-predstoyashchego-turnira-v-unian.html

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Автор: УНИАН