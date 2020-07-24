Фигурант дела об убийстве журналиста Сергиенко Виктор Горбенко утверждает, что из него силой выбивали показания (видео)

Также он заявил, что в прошлом году не писал заявления о переводе его из Черкасского СИЗО в Киевское СИЗО СБУ для обеспечения его безопасности. По его словам, этот документ фальсифицировали следователи.

Киев. 24 июля. УНИАН. Фигурант дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко Виктор Горбенко утверждает, что из него силой выбивали показания.

Об этом Горбенко заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«5 лет тому назад на меня фактически совершили нападение неизвестные. Никто не назывался. На меня напали, вытащили из автомобиля, стреляли у моей головы, и мне сказали, что я буду делать то, что мне скажут. Затем меня вывезли в лесополосу, где начали пытать. Пытались сломать мою волю, и это все продолжалось 6-7 часов. Путем этих пыток им удалось заставить меня оговорить себя и других людей, которые также обвиняются в причастности к этому преступлению - Вадима Мельника, Романа Недибалюка, Валентина Завражина», - сказал Горбенко.

Он также отметил, что является добропорядочным гражданином, а не членом какого-то преступного сообщества.

Кроме того, он заявил, что в течение почти 5 лет, когда он находился в следственном изоляторе, представители Генпрокуратуры постоянно ему угрожали, шантажировали и запугивали его родных.

Он утверждает, что заявил о пытках в суде. Однако суд отреагировал только спустя полтора года после его сообщения. По словам Горбенко, несмотря на то, что по его заявлению возбуждено уголовное производство, по сей день по этому производству не происходит никаких следственных действий.

Кроме того, он заявил, что год назад представители Генпрокуратуры фальсифицировали его заявление в суд, в котором он якобы просит забрать его из Черкасского СИЗО в Киевское, поскольку опасается за свою жизнь. Это произошло 5 июня 2019 года. «Нас привезли на суд, и один из моих адвокатов в системе электронного судопроизводства увидел якобы мое заявление о том, что я прошу перевести меня в Киевский следственный изолятор СБУ. На заседании суда я сказал об этом судье, что заявление не моё. В прошлую пятницу мы с моим адвокатом подали заявление о фальсификации этого документа, но пока никаких результатов не имеем», - сообщил Горбенко.

В целом он заявляет, что на него оказывается системное давление со стороны ГПУ еще со времени его задержания пять лет тому назад. «Мои права постоянно нарушаются. Я должен обратиться к прессе, поскольку угрозы не прекращаются, а на мои заявления нет никакой надлежащей реакции», - добавил он.

В свою очередь адвокат Горбенко Валерий Добраница заявил, что судебное следствие по этому делу затягивается, а Генеральная прокуратура постоянно нарушает права его подзащитного. «В Офисе генпрокурора не говорят правду, давят на участников процесса - на адвокатов, на судей, на свидетелей, прослушивают телефоны адвокатов и родственников обвиняемых, за нами постоянно следят», - добавил он.

Напомним, Горбенко обвиняется по части 3 статьи 146 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой, или повлекшее тяжкие последствия. Также ему инкриминируют статью 255 УК Украины - создание преступной организации.

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