Заповедная зона должна быть 20% земель парка.

Киев. 23 ноября. УНИАН. Ученые и экологи обеспокоены состоянием Голосеевского национального парка, именно поэтому они разработали план защиты от вырубки, сохранения в нем редких растений и расширения заповедной зоны.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН.

В мероприятии приняли участие депутат Киевсовета, член Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Олеся Пинзеник; и. о. директора Национального парка "Голосеевский" Андрей Хрутьба; представитель департамента природно заповедного фонда и земельных ресурсов Сергей Матвеев; доктор биологических наук Иван Парникоза; директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Иван Парникоза отметил, что обеспечение реальной охраны зеленых сокровищ Национального природного парка "Голосеевский" нуждается в расширении заповедной зоны парка с включением в нее мест, где растут редкие растения.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы выполнять норму закона. Это не просто желание, а закон "О природно-заповедном фонде Украины", в котором указано, что заповедная зона должна быть 20%", - отметил и. о. директора парка "Голосеевский" Хрутьба.

"В настоящее время разработан новый проект организации территории Голосеевского парка, который еще дорабатывается специальной рабочей группой, которая должна внести изменения зонирования и соответственно увеличить заповедную зону", - сообщил Матвеев.

Также он добавил, что городскую власть известили о планах работы над Голосеевским парком.

"Мы должны перенимать европейские стандарты, потому что до сих пор наши нацпарки работали по классическим советским правилам", - подчеркнул директор Киевского эколого-культурного центра Борейко.

По его словам, по закону 75% земель парков отходят в заповедные зоны в Германии и Австрии, 50% - в Чехии. В Украине говорить о крупных заповедных фондах неперспективно, но выделить под них 20% территории парка - это вполне возможно.

"В 2016 году мы были единственным городом, в котором ввели бессрочный мораторий на сплошную рубку", - напомнила депутат Киевсовета Пинзеник.

Она также сообщила, что очень много земель находятся на балансе города – это 8 860 га (лесопарковых хозяйств - Конча-Заспа и Святошинское). Исходя из этого, есть план перевести часть местных земель в заповедный фонд. Сейчас около 100 га земель территорий ЛПХ Конча-Заспа и 181 га Святошинского готовы перевести в заповедную зону.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября 2021 г. Киевсовет одобрил обращение Киевской областной рады, Офиса генпрокурора, Национального антикоррупционного бюро, Главного управления СБУ в городе Киеве и территориального управления Государственного бюро расследований относительно ситуации вокруг противоправного изъятия земель громады столицы и попытка незаконно сменить границы Киева.

Поводом стало решение Киевского облсовета от 9 сентября о расширении границ поселка Коцюбинское за счет земель парка "Голосеевский".

Автор: Алёна Кириченко