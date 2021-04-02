Введение квот может негативно повлиять на стоимость удобрений и принести аграриям убытки на 275 млн долл.

Киев. 2 апреля. УНИАН. Аграрные ассоциации Украины выступают против введения квот на импорт минеральных удобрений и призывают Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вмешаться в ситуацию.

Об этом представители ассоциаций заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщила директор "Всеукраинского аграрного форума" Мария Дидух, 31 марта Окружной административный суд Киева обязал Межведомственную комиссию по международной торговле ввести такие квоты. При этом в июне 2020 года комиссия уже вынесла решение о том, что квотирование импорта минеральных удобрений не соответствует национальным интересам Украины, поскольку на украинском рынке удобрений существует монополия группы компаний Ostchem (владелец – Дмитрий Фирташ).

"Мы осознаем, что квотирование импорта удобрений – это переход в "ручной режим". Неизвестно, каким будет механизм этих квот, возможно, они появятся прямо перед осенней посевной кампанией, и аграрии будут вынуждены покупать удобрения по ценам, которые будут диктовать производители. Мы надеемся и призываем Минэкономики подать апелляцию на это решение суда", – сказала она.

Генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Роман Сластен отметил, что один из представителей Минэкономики сообщил о намерениях подать апелляцию, и на это есть только 30 дней.

"Импорт - единственный механизм сдерживания цен на минеральные удобрения в Украине. Квотирование на монополизированном рынке невозможно", – добавил он.

По подсчетам Киевской школы экономики (KSE), негативный эффект от введения квот будет стоить экономике Украины 120 млн долларов.

"От этого выиграют производители минудобрений, выгода которых составит 90 млн долл., а также трейдеры – выйдут в плюс на 65 млн долл. При этом больше всех пострадают аграрии – их убытки составят 275 млн долларов, что значительно больше, чем потенциальная выгода производители удобрений", – отметил профессор KSE Олег Нивьевский.

Аграрное сообщество выражает большое беспокойство по поводу введения квот на импортные удобрения и считает, что решение суда принято без должного учета всех обстоятельств рынка и является неправомерным. Представители аграрных ассоциаций подчеркнули, что аграрии не отказываются от отечественных удобрений, но считают, что украинский монополист должен работать в рыночных условиях.

Справка УНИАН. В мае 2020 года аграрии провели акцию протеста с требованием не вводить квоты на импорт минеральных удобрений на фоне намерений Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства сделать это.

22 июня 2020 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о нецелесообразности квотирования на рынке удобрений.

31 марта 2021 года Окружной административный суд города Киева вынес решение, которое отменяет решение Межведомственной комиссии и обязывает ее членов проголосовать за введение квот. Таким образом, суд удовлетворил исковые требования ЧАО «Азот» и ООО «Химвектор», которые входят в состав группы компаний Ostchem, принадлежащей Дмитрию Фирташу.

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Автор: УНИАН