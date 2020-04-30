Украина за 2 года поднялась на 26 место среди 117 стран в международном рейтинге бюджетной прозрачности

Наша страна повысила свой рейтинг на 13 позиций.

Киев. 30 апреля. УНИАН. Украина в 2019 году заняла 26 место среди 117 стран мира в международном рейтинге бюджетной прозрачности в соответствии с критериями крупнейшей международной сети исследователей бюджетной прозрачности International Budget Partnership, поднявшись на 13 позиций по сравнению с предыдущими результатами рейтинга в 2017 году.

Как сообщил представитель ГО «Центр Эйдос», эксперт International Budget Partnership в Украине Владимир Тарнай на пресс-конференции в УНИАН, средний уровень бюджетной прозрачности в мире составляет 45 из 100 возможных баллов.

Индекс бюджетной прозрачности рассчитывается раз в два года.

«Рассчитывается индекс с 2008 года, и за 12 лет мы можем констатировать, что бюджетная прозрачность в мире выросла приблизительно на 20% и этот тренд продолжается. В 2019 году Украина смогла подняться с 39 места на 26 место в мире с 63 баллами, и мы перешагнули тот порог, который показывает, что страна публикует достаточно информации для проведения публичных дебатов об использовании бюджетных средств», - сказал Тарнай.

Он также отметил, что по этому показателю Украина опередила такие страны как Япония и Южная Корея, тогда как в регионе Восточной Европы наша страна заняла положение, сопоставимое с Польшей и Словакией (по 60 баллов).

Эксперт отметил, что Украина улучшила позиции в данном рейтинге за счет увеличения доступности бюджетной информации путем публикации презентации упрощенных версий ключевых бюджетных документов для СМИ и общественности, повышения информативности проекта закона о госбюджете Украины, в частности, предоставления анализа динамики доходов и расходов с предыдущими бюджетными периодами и публикации паспортов бюджетных программ, а также за счет усовершенствования выводов Счетной палаты.

«Хронической для Украины остается проблема большого количества изменений в государственный бюджет и «пакетное» изменение других законов из-за изменений в госбюджет. Также есть еще недочеты. Необходимо публиковать больше информации об анализе сценариев, на основе которых строится бюджет, а также детализировать информацию о госгарантиях. Также не хватает освещения связи между предлагаемыми расходами и ожидаемыми результатами», - добавил эксперт.

По словам присутствующего на мероприятии председателя Счетной палаты Валерия Пацкана, такая составляющая рейтинга как надзор Счетной палаты за бюджетным процессом оценена в 83 балла, что значительно выше общего результата Украины в 2017 году (78 баллов) и свидетельствует о том, что Счетная палата в Украине обеспечивает достаточный надзор за бюджетом.

«Повышение рейтинга стало возможным благодаря тому, что в 2018 году впервые за 22 года деятельности Счетной палаты проведено внешнее оценивание ее функционирования специалистами Национального аудиторского офиса Великобритании. Это помогло нам понять, что именно мы должны изменить для повышения качества работы Счетной палаты. На основе результатов функциональной оценки наработана и утверждена стратегия развития Счетной палаты на 5 лет», - отметил Пацкан.

Также он подчеркнул, что рекомендации Счетной палаты выполняются объектами аудита в среднем на 60-65%.

«На 60-65% выполняются рекомендации Счетной палаты, если бы они выполнялись больше, то мы бы имели другую картину, и Украина бы заняла другую позицию в данном рейтинге», - добавил Пацкан.

В свою очередь, по словам экс-министра финансов Оксаны Маркаровой, которая также присутствовала на пресс-конференции, Украина имеет одно из ключевых преимуществ - закон "об открытости использования публичных средств" - это инструмент, который позволяет украинцам в онлайн-режиме отслеживать на портале spending.gov.ua, движение и объем средств из государственного и местного бюджета, что также позволило улучшить позиции нашей страны в данном рейтинге.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина заняла 39 место среди 115 стран мира в международном рейтинге бюджетной прозрачности в соответствии с критериями крупнейшей международной сети исследователей бюджетной прозрачности International Budget Partnership.

Справка УНИАН. Open Budget Index - единственный в мире рейтинг бюджетной прозрачности, который по единой методологии анализирует бюджеты 117 стран и составляется независимыми экспертами раз в два года. Методология включает оценку 109 индикаторов в восьми ключевых документах и охватывает деятельность парламента, Казначейства, Министерства финансов и Счетной палаты в течение бюджетного процесса.