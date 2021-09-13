Более 50% украинцев выступают за внедрение судов присяжных.

Киев. 13 сентября. УНИАН. Украинцы абсолютно не доверяют судебной системе.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Отношение украинцев к украинской судебной системе", проведенного компанией Active Group при поддержке Future Research Fundation, которые были представлены в пресс-центре УНИАН.

Директор Active Group Александр Позний рассказал, что у респондентов спросили: "Как часто вам приходилось сталкиваться с украинской судебной системой по тем или иным вопросам за последние 2 года?".

Так, 74,9% украинцев, участвовавших в опросе, сказали, что лично не сталкивались с судебной системой.

Также у украинцев спросили, приходилось им сталкиваться с несправедливыми решениями судов за последние 2 года? В этом вопросе имелось в виду не только лично, но возможно сталкивались их друзья, знакомые или близкие родственники.

"Ни разу не сталкивались лично 76%. Если говорим о родных и близких, там не сталкивались 68,7%. Не сталкивались друзья и знакомые - 53,8%", - сказал он.

Также у респондентов спросили, как часто им приходилось слышать о несправедливых судебных решениях в украинских средствах массовой информации за последние месяцы?

"19% сказали, что ни разу не слышали. Один-два раза в месяц слышали еще 19,1%. Три-пять раз в месяц - 21,6%. Шесть-десять раз в месяц - 11,2%. Более десяти раз в месяц - 15%. Затруднились ответить - 14%", - сказал Позний.

По его словам, это свидетельствует о том, что большинство украинцев слышат регулярно, ежемесячно о несправедливых решениях судебной системы.

Еще у респондентов спросили, кому они доверяют больше или меньше из участников украинской системы правосудия?

"На первом месте по уровню доверия, логично, стоят адвокаты. На втором - судебные эксперты. На третьем месте со значительным падением - следственные органы. Судьям доверяют еще меньше. И меньше всего доверяют прокурорам", - сказал Позний.

Кроме того, социологи поинтересовались, кто несет самую большую ответственность в случае несправедливого решения суда?

"Судьи несут самую большую ответственность. Затем прокуроры, следователи, судебные эксперты и соответственно адвокаты несут наименьшую ответственность за несправедливое решение суда", - сказал Позний.

В то же время у респондентов спросили, возникала ли за последние 2 года ситуация, когда нужно было обратиться в суд, но они решили этого не делать. Большинство украинцев - 65,9% - сказали, что такая ситуация никогда не возникала.

Позний отметил, что почти треть - 27,6% опрошенных сказали, что возникала такая ситуация. И еще 6,5% затруднились ответить.

Среди причин отказа 22,5% из тех, кто отказался от обращений в суды, сказали, что не верят в возможность законного и справедливого решения суда. А 18,5% считают, что решение вопроса через суд продолжалось бы слишком долго, 17,3% опрошенных удалось решить проблему другим способом, 16,6% сказали, что решение вопроса через суд было бы слишком дорогим, а 9,6% не знали, как и в какой суд обращаться.

"Очевидно, что здесь есть как явные проблемы украинского судопроизводства, так и проблемы с осведомленностью граждан с возможностями по защите своих прав и интересов", - констатировал Позний.

Кроме того, социологи поинтересовались, насколько сильно центральная власть влияет на решения судей.

"Если просуммировать скорее влияет-скорее не влияет, то видим следующие цифры: 27,6% считают, что не влияет, а 56,2% считают, что влияет. Соответственно в два раза идет превышение в сторону тех, кто считает, что власть может и влияет на решения украинских судей", - уточнил Позний.

Кроме того, как показал опрос, около 39,2% украинцев считают, что отбором судей должны заниматься профессиональные организации адвокатов, юристов и правоведов. На втором месте - судей должны избирать люди (должность судьи должна быть выборной) - так считает около трети граждан. На третьем месте - должны избираться представителями общественности - различными активистами, журналистами, расследователями (26,3%).

"А вот о том, что должен назначать Офис президента и Верховная Рада - всего 11,3%. Это говорит, по-моему, об уровне доверия к действующей системе. И на последнем месте - сами действующие судьи, еще меньше - 6%", - сказал Позний.

Также у респондентов спросили, считают ли они достаточными усилия президента Украины Владимира Зеленского касательно проведения судебной реформы. Почти 16% считают усилия достаточными, а вот подавляющее большинство - почти 56% - считают усилия не достаточными.

Вместе с тем более 66% опрошенных согласилась с утверждением о том, что в сложных случаях суд присяжных является более справедливым, чем обычный суд. Причем полностью согласились с этим утверждением 3,7% опрошенных, скорее согласились 35,4%. В то время как не согласились - 16%.

Соответственно и отношение к идее ввести суд присяжных положительное. Так, 35,2% опрошенных сказали, что "абсолютно положительно" относятся к этой идее, а 34,3% - "скорее положительно". В то же время негативно высказались лишь 13,3%.

Комментируя результаты исследования, основатель Active Group Андрей Еременко констатировал, что граждане совершенно не доверяют судебной системе.

Также, говоря о доверии, он добавил, что существует огромная проблема коррумпированности судей и прокуроров.

"Та судебная система, которая у нас есть, вызывает колоссальное недоверие. Из этого возникает целый ряд очень плохих последствий. Например, недоверие к судам - это недоверие к признанию и поддержке права собственности... Такое недоверие означает, по сути, задержку инвестиций", - сказал Еременко.

"Главный вывод - действующая судебная система абсолютно не вызывает доверия, ни у общества (в среднем), ни у разных слоев общества. Она нуждается в реформировании не только благодаря тем реформам, которые сейчас плюс-минус делаются косметически... Но она нуждается в глубоком реформировании. Есть огромный запрос на участие людей в том, чтобы формировать как-то суды, иметь на суды какое-то влияние", - подчеркнул он.

Исследование проводилось 4-9 сентября 2021 года. В опросе принимали участие мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет, проживающие на всей территории Украины за исключением оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республики Крым. Объем выборки составляет 2000 респондентов. Погрешность не превышает 2,2%.

Автор: Иван Бойко