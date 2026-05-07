Украинцы дали оценку деятельности министерств (видео)

При этом они руководствовались скорее эмоциями, чем объективной картиной реальности.

К такому выводу пришли эксперты, проанализировав результаты общенационального исследования о доверии к министерствам Украины, проведенного компанией "Active Group" по инициативе издания "Политарена".

Социологический опрос показал, что в оценке деятельности министерств украинцы руководствуются больше эмоциями, чем объективными данными. Однако субъективность респондентов все же дает понимание того, что то или иное министерство недорабатывает определенные моменты в своей деятельности.

Видео дня

Об этом шла речь на презентации исследования в пресс-центре УНИАН.

Результаты общественного мнения представил основатель исследовательской компании "Active Group" Андрей Еременко.

Согласно исследованию, наибольшую узнаваемость по лицу среди членов правительства имеют Денис Шмыгаль, Алексей Кулеба и Юлия Свириденко. Они занимают первые три места. Далее следуют Виктор Ляшко, Михаил Федоров, Андрей Сибига, у которых почти одинаковая узнаваемость. За ними – Оксен Лисовой, Игорь Клименко. Остальные же чиновники имеют узнаваемость менее 12%.

Что касается оценки позитивности/негативности деятельности названных чиновников, то убедительно положительный баланс имеет только Михаил Федоров, Алексей Кулеба также в плюсе, хотя всего на 2,2%, и Андрей Сибига с нулевым балансом. Остальные чиновники получили отрицательный баланс.

Довольно показательно, что лучшими чиновниками респонденты назвали Федорова, Шмыгаля, Кулебу и Свириденко. А среди худших – Шмыгаля, Свириденко, Кулебу, Ляшко и Лисового.

Что касается того, какие именно министерства справляются со своими функциями, а какие – нет, то положительный баланс (то есть больше людей считают, что справляются, чем наоборот) только у Министерства цифровой трансформации. Худший баланс у МВД, где отрицательный баланс составляет 30%, и лишь 9% считают, что МВД справляется со своими обязанностями.

Что касается коррумпированности министерств, то наименее коррумпированными респонденты назвали Минцифры, Молодежи и спорта, Министерство по делам ветеранов и Министерство культуры. Положительный баланс (коррумпированности-некоррумпированности) только у Министерства молодежи и спорта. Близко к нулю баланс у Минкульта и Министерства по делам ветеранов. Самыми коррумпированными названы Министерство внутренних дел, Минобороны и Министерство финансов.

Что касается численности госслужащих, то 75% респондентов считают, что их слишком много. При этом интересно, что опрошенные полагают, что некоторые министерства вообще следует ликвидировать. Лидерами среди них являются Министерство общин и территорий, Министерство социальной политики, Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта.

На вопрос, в каком из министерств следует провести сокращение, чаще всего называли Минцифры и Министерство по делам ветеранов. Характерно, что в то же время опрошенные считают, что эти министерства стоит расширить. То есть баланс у них около нуля в вопросе увеличения/уменьшения количества кадров.

Больше всего же респонденты хотят сократить МВД – 34% положительного баланса. Второе место у Минфина, третье – у Минюста и Минкульта.

Еременко считает, что это сигнал этим министерствам о том, что они плохо работают: "Логика людей такова: раз они плохо работают, значит, их нужно наказать. Один из видов такого наказания – сокращение".

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, экс-премьер-министр Украины (2001–2002гг) Анатолий Кинах, комментируя результаты исследования, отметил, что больше всего на доверие к правительству влияют не макроэкономические показатели: "Общество дает оценку по таким параметрам, как качество жизни, уверенность в будущем, а в нынешних условиях еще и уверенность, что ты защищаешь справедливое государство".

Юрий Ехануров, экс-премьер-министр Украины (2005-2006 гг), заметил, что в оценке деятельности министерств респонденты руководствовались эмоциями: "Я не увидел вообще объективной оценки работы правительства, министерств. Это все – эмоции и разговоры".

Ехануров убежден, что вниз страну тянут те структуры, в которых получают самую высокую заработную плату, "а это все наши доблестные финансовые и банковские структуры. Они саботируют кредитование промышленности, злоупотребляют государственными депозитными сертификатами. На последних наши банки в прошлом году заработали фактически из воздуха более 80 млрд грн".

Заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько отметил, что с начала большой войны штат его министерства был сокращен в три раза, и это стало проблемой – высокая нагрузка на одного сотрудника и, как следствие, профессиональное выгорание. Также он подчеркнул, что в менталитете украинцев заложено не любить власть, какой бы она ни была, и это сказывается также и в опросе по оценке деятельности министерств.

Президент Международного института исследований в области безопасности и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко отметил, что для анализа работы министерств "Мы должны осознавать, что исследование проводилось во время войны. Некорректно сравнивать работу того или иного министерства, когда войны не было, и когда она есть".

Также он сказал, что разделяет мнение Еханурова о том, что респонденты отвечали на вопросы, руководствуясь эмоциями. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на эмоциональность оценки работы министерств, государство не должно игнорировать ее, поскольку недоверие к институтам власти ослабляет национальную безопасность: "Если люди недостаточно доверяют премьер-министру, конкретным министерствам, это бьет по нашей обороноспособности".

Политолог, заведующий учебно-научной лабораторией противодействия дезинформации КНЭУ Виталий Кулик отметил, что лидерство Министерства цифровой трансформации в исследовании по уровню доверия к нему обусловлено тем, что люди пользуются цифровыми услугами и могут оценить их эффективность.

Что касается узнаваемости/неузнаваемости членов правительства, то довольно низкая для действующего премьер-министра узнаваемость Юлии Свириденко объясняется тем, что "Кабинет министров не является самостоятельным институтом". Невысокая узнаваемость главы правительства свидетельствует о том, что у нас что-то не так с нашей моделью управления, хотя мы и являемся парламентско-президентской республикой, и Кабмин должен быть центром формирования политики. На самом деле Кабмин таковым не является. Это означает, что мы по-прежнему находимся в ситуации офисно-президентской республики".

Среди приглашенных спикеров: Анатолий Кинах, украинский политик и государственный деятель, премьер-министр Украины (2001-2002), президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП); Юрий Ехануров, украинский политик и государственный деятель, премьер-министр Украины (2005-2006), министр обороны Украины (2007-2009); Руслан Приходько, заместитель министра по делам ветеранов Украины; Президент Международного института исследований безопасности и исполнительный директор международной ассоциации малых общин; Виталий Кулик, Политолог, заведующий учебно-научной лабораторией противодействия дезинформации КНЭУ (онлайн включение); Андрей Еременко, основатель исследовательской компании "Active Group"; Александр Позний, директор исследовательской компании "Active Group".