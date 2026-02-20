Опрошенные граждане Украины предпочли бы видеть следующего президента Украины похожим на таких известных политиков прошлого, как Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер или Голда Меир.

Граждане Украины, которые принимали участие в исследовании, высказали мнение, что хотят видеть следующим президентом государства опытного политика с международным опытом, готового быть гибким и при необходимости идти на компромиссы. Опрос показал, что принадлежность к рядам Сил обороны Украины не обязательно может помочь потенциальному кандидату одержать победу на выборах.

Об этом шла речь в пресс-центре УНИАН во время круглого стола: "Седьмой Президент Украины: электоральный портрет идеального лидера".

Видео дня

Как отметил глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний, который был модератором круглого стола, исследовательская компания "Active Group" сделала разумный подход к проведению исследования, потому что внимание сосредотачивается не на конкретных персоналиях, которые могут быть кандидатами в президенты, а на ключевых качествах потенциального седьмого президента, которого хотят видеть украинцы.

Результаты исследования электорального портрета качеств лидера

Основатель исследовательской компании "Active Group" Андрей Еременко отметил, что опрос содержит 16 вопросов о видении украинцами желательных качеств будущего, седьмого президента Украины. Всего было опрошено одна тысяча респондентов - мужчин и женщин в возрасте от 18 лет. Участники исследования самостоятельно заполняли онлайн-форму для предоставления ответов на вопросы. Полевые работы были проведены 7 февраля 2026 года.

В частности, у респондентов спросили мнение о седьмом президенте Украины: он должен быть опытным политиком или новатором со свежими идеями?

Как показывают результаты опроса, 25,8% опрошенных считают, что следующий президент должен быть "скорее опытным политиком", 24,7% - "однозначно опытным политиком", 19,2% - "скорее новатором", 12,7% - "однозначно новатором".

Как пояснил Еременко, украинцы "не хотят новаторов, а хотят опытных политиков".

Также опрос показал, что украинцам больше импонирует личность, имеющая больше международного опыта, чем локального. Украинцы больше предпочитают личность, которая не запятнана скандалами (этот вариант выбрали 42,5% опрошенных).

Кроме того, участники опроса ответили, должен ли седьмой президент легко менять свою позицию, учитывая аргументы и обстоятельства, или принципиально отстаивать свою точку зрения?

Ответы респондентов показали, что 29,1% разделяют мнение, что следующий президент должен "быстрее менять позицию", а 25,4% считают, что он должен "быстрее отстаивать свою точку зрения".

Отдельно 44,2% опрошенных считают, что будущий президент должен быть готов "быстрее идти на компромиссы". Но только 8,1% выражают убеждение, что седьмой президент должен отстаивать однозначную принципиальность.

Вместе с тем, 20,6% опрошенных считают, что президент должен однозначно придерживаться четкой программы действий, а остальные думают, что президент должен быть готов демонстрировать "ту или иную гибкость".

"Он должен быть чутким человеком или рационалистом? И мы видим, что он должен быть рационалистом. То есть этих эмоциональных, которые вот рубашку на себе рвут, люди по крайней мере говорят, что не хотят", - добавил Еременко.

В то же время, ответы почти разделились пополам в вопросе, должен ли седьмой президент быть бизнесменом. "Но однозначно успешный бизнесмен - только 7,6%. Остальные все же хотят не только бизнесмена", - сказал Еременко.

Также респонденты ответили, должен ли седьмой президент быть выходцем из рядов ВСУ, Сил обороны или из гражданского сектора?

"И мы видим, что однозначно из Сил обороны - только 10,3%... Так же однозначно только из гражданского сектора 15,8%... То есть участие в Силах обороны дает плюс, но не гарантированную победу", - сказал Еременко.

Исследование показало, что седьмой президент должен быть человеком, которого уважают на Западе.

При этом респондентам предложили список известных политиков, которые могут быть более похожими на того, кем должен быть седьмой президент Украины. Участники опроса могли выбирать несколько вариантов ответов.

Больше всего украинцам импонируют премьер-министр Великобритании во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль (26,7%), премьер-министр Великобритании (1979–1990) Маргарет Тэтчер (25,4%), премьер-министр Израиля (1969–1974) Голда Меир (15,3%), президент США (1981–1989) Рональд Рейган (13,6%), первый премьер-министр Сингапура (1959–1990) Ли Куан Ю (13,1%), президент США (1933–1945) Франклин Рузвельт (9,2%), президент Франции (1959–1969) Шарль де Голль (7,9%) и другие.

"Мы видим здесь больше на первых местах людей, которые имеют такую репутацию достаточно жестких лидеров", – сказал Еременко.

Мнения украинцев об образе президента могут меняться

В свою очередь, как считает главный редактор издания "Политарена" Виктория Плотникова, выборов в Украине может не быть очень долго.

"Мы исследовали тенденцию на сегодняшний день, потому что эта тенденция и образ президента, который будет ближе к выборам, могут кардинально измениться. Это процесс, который продолжается. Чем дольше будет длиться эта война, к сожалению, тем (больше) украинцы могут высказывать абсолютно противоположные мнения. Сейчас у них мнение такое, например у тех, кто участвовал в опросе. Затем, перед выборами, мнение может быть совсем другим", - убеждена Плотникова.

Как украинцы будут голосовать на реальных выборах

Как отмечает политолог, политический консультант Владимир Фесенко, он критически относится к теме идеальных кандидатов, потому что это не работает на реальных выборах, но эта нормативная модель нужна для того, чтобы почувствовать настроение избирателей, чего они хотят.

"Выбирать будут не идеального кандидата. Выбирать будут конкретного человека. И, например, "ноунейм" (no name) – у человека, который не известен, никаких шансов. У нас будут на выборах "ноунеймы", ни один "ноунейм" не будет иметь ни одного шанса на выборах. Выбор будет ограничен", – убежден Фесенко.

При этом, по мнению политолога, крайне маловероятно, что выборы в Украине состоятся в этом году.

"Что бы там ни говорили, пока будет продолжаться война, маловероятно, что выборы состоятся. И выборы во время войны – невозможны. Однако, если вдруг договорятся о мирном соглашении, состоятся выборы, то выбирать будут не между идеальными кандидатами... Наоборот, выбирать будут между неидеальными кандидатами", - отмечает Фесенко.

Он считает, что все известные политики, потенциальные кандидаты не будут восприниматься как идеальные кандидаты, а наоборот, "будут свои претензии и общество будет фрагментировано в этом смысле".

Также политолог добавил, что если будет второй тур выборов, то избиратели будут руководствоваться совсем другой логикой.

"Во втором туре президентских выборов голосуют не "за", а "против" одного из кандидатов. И здесь как раз прямо противоположная мотивация: кто не нравится, кого мы считаем неприемлемым. Очень часто работает принцип не очень хороший, но он работает - меньшее зло. Вот кого считают меньшим злом. Это не очень хорошо. И это в нашей истории очень часто было ловушкой и, скажем так, способствовало не совсем, возможно, правильному выбору, но тем не менее, вот эта логика, она работает", - подчеркнул Фесенко.

Может ли военный с фронта стать президентом.

Отдельно Фесенко обратил внимание, что интересен вопрос, какой кандидат в президенты может быть более привлекательным: военный или не военный?

"И на самом деле, это будет один из ключевых вопросов, один из ключевых мотивов на этих выборах. Я вам скажу, и это исследование, за что спасибо, оно подтвердило - стереотип, который у нас был еще два года назад, что "обязательно проголосуют за военного человека", он не работает", - считает Фесенко.

Политолог отмечает, что в украинском обществе сейчас нет единства в отношении.

"Часть общества принципиально будет голосовать за военного, а часть наоборот - принципиально будет голосовать не за человека в пикселе. И это потому, что они не хотят продолжения войны. Другое дело, что война зависит не от нашего желания мира или продолжения войны. Она зависит от того, будут ли против нас воевать, и что нам нужно защищаться. И здесь тоже будет большой общественный разрыв", - отмечает Фесенко.

По его словам, сознательная часть общества, меньшинство общества, но более активная и более рациональная, будет понимать, что "даже если будет мир, нам нужно будет готовиться к войне".

"И поэтому согласен, что спрос на человека, который может быть, скажем так, эффективным главнокомандующим, этот фактор должен быть очень важным. Другое дело, что это не будет возможным мотивом для значительной части избирателей", - отметил Фесенко.

Возможны ли выборы во время войны

В свою очередь, политтехнолог, основатель "GAIDAICOM" Сергей Гайдай обратил внимание на распространенное мнение, что выборы во время войны невозможны. Он не согласен с этим утверждением, потому что для проведения выборов должна быть политическая воля у власти.

"Хорошо, вас убедили. Причем убедили психологически. Поверьте мне – технологически это возможно", – подчеркнул Гайдай.

Он пояснил, что если придерживаться подхода troubleshooting [устранение неисправностей], то технические задачи можно решить очень быстро.

"Одним из параметров troubleshooting является то, что ничего невозможного не существует. И более того, самые сильные решения именно там, где большинство считает, что это невозможно. Я уверен, что если бы было желание "сверху", выборы во время войны можно было бы провести значительно более безопасные, справедливые, чем мы это видели на выборах, в которых мы участвовали тогда, когда они были. Причем, там всегда закидывают многое - настроения людей, расколы общества. Это когда выборы раскалывали общество? Они только их объединяли, потому что тебе давали право легитимно проголосовать", - считаетГайдай.

Впрочем, основатель исследовательской компании "Active Group" Андрей Еременко высказал собственное мнение, почему выборы все же невозможны.

"Вопрос в политической возможности, потому что чисто технически, чтобы прошли выборы, нужно, чтобы были изменены соответствующие законы. Их кто-то должен изменить. Кто-то должен собраться. Кто-то должен проголосовать за это. И вот я, например, не вижу тех людей, которые могут собраться и проголосовать за все эти изменения", – считает Еременко.

К участию в круглом столе в пресс-центре УНИАН были приглашены: Андрей Еременко, основатель исследовательской компании "Active Group"; Виктория Плотникова, главный редактор издания "Политарена"; Алексей Буряченко – профессор КАИ, президент Международного института исследований в области безопасности; Вячеслав Сергеев, доктор политических наук, глава Центра политического консалтинга "Ранняя Птаха"; Олег Постернак, политтехнолог, кандидат исторических наук; Руслан Рохов, политтехнолог, управляющий партнер компании PGR Consulting Group LLC; Олесь Доний, глава Центра исследований политических ценностей; Сергей Гайдай, политтехнолог, основатель "GAIDAICOM"; Игорь Шевченко, директор Института государственной эффективности; Николай Катеринчук, юрист "Катеринчук, Моор и партнеры", народный депутат IV-VII созывов; Владимир Фесенко, политолог, политический консультант; Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития.