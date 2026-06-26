Украине нужен реестр агентов влияния на органы государственной власти – Национальная ассоциация лоббистов (видео)

Украине нужен реестр агентов влияния на органы государственной власти. Создание такого реестра позволит предотвратить злоупотребления в сфере адвокатской деятельности и нецелевое использование средств грантодателей.

Об этом во время обсуждения в пресс-центре УНИАН на тему "Почему стране нужен реестр агентов влияния? Каков статус закона о реестре грантовых организаций и почему он должен быть открытым? Кто блокирует реформу адвокатского сектора в Украине?", – заявил Глава правления Национальной ассоциации лоббистов Украины, Глава комитета по лоббированию НААУ Алексей Шевчук. "В Украине есть представители гражданского общества, которые без какой-либо регистрации и статуса оказывают давление на государственные органы. Закон о лоббировании обязывает всех лоббистов входить в Реестр прозрачности, но есть группа людей, влияющая на государственные органы, и она осталась за рамками закона. Это означает, что эти люди, не сообщая своим грантодателям, получают гранты на то, чтобы бороться с коррупцией, реформировать правосудие и т. д., но на самом деле занимаются откровенным давлением и подрывом государственных органов власти", – отметил Шевчук.

Кроме того, он добавил, что законодатель разделил адвокацию и лоббирование, однако адвокация – это в настоящее время вид деятельности, представители которой по сути не ограничены законодательными рамками, в отличие от лоббирования. Шевчук подчеркнул необходимость внесения поправок в законодательство о введении реестра лиц, осуществляющих адвокацию в сфере влияния на органы государственной власти. А также обратиться к комитетам в парламенте – по борьбе с коррупцией, правоохранительной деятельности и правовой политике – с просьбой создать совместную рабочую группу с участием всех представителей общественного сектора для разработки и обсуждения необходимости создания законодательного поля с целью вывода агентов влияния из тени и законодательного обязательства отчитываться о своей деятельности.

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В свою очередь, кандидат юридических наук, доцент, адвокат, член комитета НААУ по вопросам уголовного права и процесса Кирилл Легких отметил, что не поддерживает идею реестровой адвокатуры: "Я действительно не разделяю идею о необходимости, скажем так, реестровой адвокатуры. По одной простой причине: у нас есть негативный опыт двух стран. Как минимум, это страна-агрессор – Российская Федерация, ну и, очевидно, Грузия. И там, и там явно прослеживаются признаки того, что эти реестры используются с целью оказания определенного влияния, давления. Во-вторых, в условиях полномасштабной войны очевидно, что такие реестры используются, в частности, и с целью предотвращения покушения на суверенитет. Где-то здесь рядом будут правоохранительные органы, Служба безопасности со своим невыразимым стремлением контролировать определенные процессы и с целью контрразведывательной защиты нашего государства. Поэтому это может привести к формированию реестров, в которые будут попадать физические и юридические лица, в отношении которых будут иметься признаки стигматизации".

"Я думаю, что самой первоочередной законодательной проблемой будет формирование понятийного аппарата, определений. Второе – сформулировать, а что будет, если та или иная организация или физическое лицо по тем или иным причинам не сможет попасть в реестр или будет впоследствии исключено из него. По каким признакам, по каким критериям. Ну и, пожалуй, самой большой проблемой является то, что определенные инициативы не могут быть публичными и открытыми в условиях войны", – добавил юрист.

Вместе с тем Кирилл Легких убежден, что существует необходимость в упорядочении адвокационной деятельности, учитывая количество организаций и лиц, осуществляющих такую деятельность, которая носит хаотичный характер и не сопровождается отчетностью о результатах своей работы.

Адвокат, лоббист, заместитель главы Комитета НААУ по вопросам информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Дмитрий Бузанов отметил, что неопределенность в этом вопросе несет угрозу: "У нас в медиапространстве есть некие раскрученные персонажи, которые якобы высказывают своё экспертное мнение или экспертное мнение, которое им подсказали, чтобы они его озвучивали. И мы, к сожалению, не знаем, кто является конечным бенефициаром".

Также он, как и Алексей Шевчук, настаивает на необходимости введения реестра агентов влияния: "Введение реестра, я считаю, является обязательным и давно назрело".

Член Этического совета Национальной ассоциации лоббистов Украины, доктор социологических наук, профессор Виктор Щербина отметил, что в Украине отсутствует единое нормативное поле и поэтому нет понимания, что такое отстаивание общественных интересов.

"Мы пользуемся при этом не научными понятиями, отражающими сущность этого общественного явления, а личными представлениями, какими-то представлениями, которые создают отдельные личности, исходя из своего опыта", – пояснил он. Учёный указал на размытые границы, где заканчивается гражданская адвокация и где начинается лоббизм.

"Эта неопределенность очень выгодна. Она очень выгодна как представителям некоторых общественных организаций, так и государственных организаций, которые говорят: посмотрите, они не могут прийти к общему согласию. Ну и в-третьих, неопределен сам субъект представительства, то есть кто именно должен выступать от имени общества. Якобы все могут выступать: будь то общественная организация, экспертная группа, профессиональная ассоциация или вообще любой, кто так себя называет. Поэтому я поддерживаю эту точку зрения о необходимости определения, что такое лоббизм, что такое отстаивание общественных интересов".

Организаторы обсуждения: Национальная ассоциация лоббистов Украины.

В дискуссии приняли участие: Алексей Шевчук, Глава правления Национальной ассоциации лоббистов Украины, Глава комитета по лоббированию НААУ; Андрей Левковец, эксперт по евроинтеграции (онлайн); Дмитрий Бузанов, адвокат, лоббист, заместитель Главы комитета НААУ по вопросам информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации; Кирилл Легких, к.ю.н., доцент, адвокат, член комитета НААУ по вопросам уголовного права и процесса; Виктор Щербина, член Этической Рады Национальной ассоциации лоббистов Украины, доктор социологических наук, профессор; Виталия Глоба, представитель Национальной ассоциации лоббистов Украины.