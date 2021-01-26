В планах телерадиокомпании «Кадрики» снять продолжение фильма «SuperШкола».

Киев. 26 января. УНИАН. В Киеве презентовали мюзикл «SuperШкола», созданный во Львове.

На пресс-конференции в УНИАН автор идеи и режиссер фильма Ирина Климович подчеркнула, что творческая команда сняла игровой и комедийный детский мюзикл, в котором задействовано более 30 детей. Фильм создала телерадиокомпания «Кадрики» без какого-либо финансирования спонсоров и партнеров.

Климович рассказала, что вчера, 25 января, состоялась презентация фильма в столичном кинотеатре «Оскар», который расположен в торгово-развлекательном центре «Гулливер».

«Со временем фильм «SuperШкола» смогут увидеть очень много украинцев. Ведь мы будем в эфирах телеканалов и будем это тоже анонсировать. И конечно, будем продолжать, потому что все спрашивают, когда будет следующая серия. И это уже круто, потому что к следующей серии мы тоже готовы», - заверила режиссер.

Климович отметила, что тематика фильма напомнит всем зрителям, что «мы все родом из школы». В фильме показана реальная жизнь школьников, а также их переживания. По мнению режиссера, эта картина будет помогать родителям воспитывать детей.

«У всех нас лучшие периоды жизни происходят именно в школе... Если каждый сейчас погрузится в свое далекое прошлое, то он себя вспомнит ребенком собственно в школе. Самые первые трепетные моменты - это собственно первый учитель, первый класс, первые друзья. И затем мы вспомним все события, которые происходили в школе», - акцентировала она.

Климович гордится тем, что имеет возможность работать с подрастающим поколением украинцев. По ее словам, лента «SuperШкола» является фильмом «о классной жизни».

«Кроме «Ералаша» в принципе до сих пор очень трудно увидеть, особенно на центральных телеканалах, что-то украинское. Поэтому мы есть, продюсерский центр «Кадрики» и телевизионная школа «Кадрики». Мы готовы работать, мы готовы работать просто так, ради цели, одной единственной - украинский язык, украинский контент и украинское будущее будут жить», - сказала Климович.

Также она убеждена, что детский продукт является рейтинговым. «Мы в себя верим и верим в наших детей», - добавила она.

По ее словам, она вместе с творческой командой не ищет поддержки у государства, а ищет понимания и возможностей выходить на более широкий рынок, а «не застревать в интернете».

Климович сказала, что в планах снять очень много частей продолжения фильма «SuperШкола».

«Моя мечта – чтобы «SuperШкола» была, как «Санта-Барбара», бесконечная», - сказала она.

Для киноленты ее создатели записывали свои собственные авторские песни. Также с музыкой помог фронтмен группы «ЛесикСам» Олег Турко, известный под псевдонимом «Лесик».

В свою очередь, заслуженная артистка Украины, общественный деятель Нина Ильина считает, что сделать полнометражный фильм с детьми - это смелый шаг. Она назвала создателей фильма великими подвижниками.

«Мне понравились очень дети, понравились замечательные вокальные номера и мюзиклы. Замечательные и талантливые дети. Хорошо сыграны номера. Это уровень очень высокий», - прокомментировала Ильина фильм «SuperШкола».

Также председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко выразил сожаление, что на сегодняшний день, по его словам, нет со стороны государства «достаточных усилий» в поддержке производства нужного количества украиноязычного творческого контента для всех аудиторий.

Он считает, что это можно было бы осуществлять с помощью определенной грантовой или конкурсной поддержки.

«Определенные приоритеты должно задавать государство, потому что фактически чиновники ответственны за формирование определенной политики, и политика в части производства медиа-продуктов для детей, юношества и молодежи, сегодня, к сожалению, мы не видим её воплощение», - сказал Томиленко.

По сюжету фильма «SuperШкола», главный герой и его друзья разработали тайный план с целью сорвать контрольные. Зрители увидят школьные будни, напряжение отношений между подростками, романтические отношения между учителями и первую любовь учеников.

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Автор: УНИАН