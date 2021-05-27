Участники ассоциации выступают за отмену нормы закона, предусматривающей с 2022 года обязательный выпуск тиражей всех печатных СМИ на украинском языке, и предлагают ввести положение, согласно которому печатные СМИ на русском языке будут продаваться на 20% дороже.

Киев. 27 мая. УНИАН. Украинская Ассоциация Медиа Бизнеса (УАМБ) просит внести изменения в закон о государственном языке.

Об этом участники ассоциации заявили в ходе экспертной дискуссии в информагентстве УНИАН на тему: «Закон о языке: как сделать его более эффективным для государства и уменьшить риски пропаганды на русском языке после закрытия части СМИ вследствие действия норм этого закона».

Как отметил президент УАМБ Алексей Погорелов, ассоциация, объединяющая 56 издательских компаний, которые издают более 250 печатных и 350 цифровых медиа, подчеркивает необходимость учесть предложения и замечания издателей к закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

По словам Погорелова, УАМБ полностью поддерживает необходимость и своевременность принятия закона о языке, но есть несколько позиций, которые издатели просят откорректировать в связи с прогнозируемым сокращением тиражей изданий и закрытием отдельных медиа вследствие выполнения положений этого закона.

По его словам, в частности необходимо внести изменения в ст. 25 закона, которая предусматривает, что со следующего года все печатные СМИ должны издаваться одинаковыми тиражами на украинском и иностранных языках и должны иметь одинаковый вид.

В ассоциации убеждены, что эта норма нарушает ратифицированную Украиной рамочную конференцию, в которой сказано, что государство не должно препятствовать функционированию и работе СМИ, которые работают для удовлетворения потребностей представителей нацменьшинств.

Кроме того, в УАМБ отмечают, что, согласно данным социологических исследований, основным языком общения в семьях в Украине является украинский язык. В то же время на русском языке дома общаются 37% граждан. На обоих языках общаются 15% украинцев. В некоторых регионах Украины проживают компактные группы носителей венгерского, молдавского, румынского, польского и других языков. Учитывая это, в переходных положениях закона о языке предусмотрено, что правительство после вступления в силу этого закона в течение полугода должно подать в парламент проект закона о языках нацменьшинств, однако до сих пор этого не сделано. Таким образом, нацменьшинства, по сути, будут лишены права на получение любой информации на родных языках.

В ассоциации также считают, что наиболее приемлемым инструментом для развития украинского языка, который удовлетворит интересы как медиабизнеса, так и читателей, привыкших потреблять информацию на русском языке, будет внесение изменений в Налоговый кодекс. В частности, участники УАМБ предлагают отменить нулевую ставку НДС (которая сейчас действует для всех печатных СМИ) для русскоязычных печатных изданий и установить ее для таких изданий на уровне 20%. При этом вводить с 2022 норму об обязательном выпуске 50% тиража любого СМИ на украинском языке.

"Мы предлагаем внести поправки в позиции 197.1.25 Налогового кодекса, согласно которой поставка (подписка) и доставка периодических изданий освобождается от уплаты НДС, таким образом, чтобы эта льгота касалась только изданий на украинском языке", - сказал Погорелов.

Он также добавил, что издатели печатных СМИ готовы продавать русскоязычные варианты своей продукции на 20% дороже, чем украиноязычные, и уверены, что читатель, привыкший к русскому языку в ​​любимом журнале или газете, готов будет платить несколько больше.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", его положение внедряются поэтапно.

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Автор: УНИАН