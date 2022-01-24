По приблизительным подсчетам, в 2021 году произошло блокирование сборов и потеря артистами и авторами более 65 млн грн.

Киев. 24 января. УНИАН. Украинские музыкальные издатели обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить кризис, который сформировался со сборами роялти на музыкальном украинском рынке.

Об этом было заявлено на пресс-конференции в УНИАН, в которой приняли участие директор ООО "БЕСТ МЬЮЗИК" Марьяна Воронина, директор ООО "КОМП МЮЗИК", представитель Universal Music Publishing, Peer Music, BMG Production Music Олег Долинский, директор ЧП "Мировая музыка", представитель Sony Music Publishing Алексей Ляш, генеральный директор Lavina Music Полина Клим, заместитель директора "Честная музыка" Ольга Товстоляк, генеральный директор ООО "МУН РЕКОРДС" Татьяна Корчемаха, основатель издательства BOG DA NOVA MUZYKA, председатель общественного объединения "Платформа музыкальных издателей Украины" Богдан Гловацкий, директор iMusicUA LLC Юрий Фалеса, начальник юридического департамента ООО "Ноты и Банкноты" Евгения Ступчук, а также приглашенные участники: певица и автор Руслана Лыжичко, народный депутат Людмила Буймистер и правозащитник Анна Степаненко.

От имени всех присутствующих генеральный директор Lavina Music Полина Клим зачитала обращение к президенту Украины Зеленскому.

"Уважаемый Владимир Александрович, к вам обращаются музыкальные издатели, которые являются правообладателями абсолютного большинства отечественных и зарубежных музыкальных произведений, мы представляем более двух тысяч украинских авторов и артистов и свыше 20 млн зарубежных музыкальных произведений всемирно известных музыкальных компаний. Более двух лет в нашей отрасли продолжается кризис, который практически останавливает реформирование сферы коллективного управления и ставит под угрозу существование системы сборов и распределения законно заработанных средств сотен тысяч людей", - отметила Клим.

Она в своем обращении также подчеркнула, что речь идет о коллективном управлении всего рынка, а не интересах той или иной группы частных компаний. По ее словам, музыкальная индустрия во всем цивилизованном мире работает по единым правилам, и Украина не может быть исключением. Она работает по этим правилам, или не работает вообще, альтернативы быть не может.

"На протяжении последних 20 лет украинским издателям, правообладателям, артистам и авторам наконец удалось изменить советские нормы на международные стандарты регулирования музыкального рынка страны. И сейчас результаты этих огромных усилий могут быть разрушены принятием одного единого закона. Законопроект 5572 (О внесении изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от права организациями коллективного управления – УНИАН) разрушает сферу коллективного управления... Мы будем безмерно благодарны, если вы найдете время для встречи с нами, абсолютным большинством специалистов с многолетним опытом, чтобы услышать наши предложения по совершенствованию коллективного управления. Искренне верим, что президент Украины не допустит катастрофических событий в музыкальной сфере нашего государства", - отметила Клим.

Издатели также подчеркнули, что по приблизительным подсчетам в 2021 году произошла блокировка сборов и потеря артистами и авторами более 65 млн грн.

По словам директора ООО "БЕСТ Мьюзик" Марьяны Ворониной, издатели никого из авторов или артистов не принуждают к сотрудничеству. Партнерство между издателем и артистом или автором является делом добровольным и обусловленным сторонами в лицензионном договоре. Создатель делегирует свои права музыкальной компании. Издатель, лицензируя права, получает роялти от пользователя и выплачивает их создателю.

"Вы представьте, что всю работу по лицензированию будет самостоятельно осуществлять создатель (автор или артист). Это около 100-150 договоров в год. Вероятно, он потеряет очень много времени, которое мог использовать на творчество... Пренебрежение мнением издателей равно пренебрежению мнением их клиентов-творцов! Один из таких вопросов - это и закон 5572, это и аккредитация ОКУ (организаций коллективного управления - УНИАН), это и новые законодательные инициативы по поводу законопроекта, – отметила Воронина. - Организация по коллективному управлению (ОКУ) создается правообладателями, получает от них права в управление, контролируется правообладателями через наблюдательный совет, общее собрание и через сам факт передачи прав в управление. Правообладатели между собой, по сути, конкуренты, поэтому любая монополия в этой сфере невозможна".

"Конкуренция между ОКУ за получение аккредитации наносит вред всем авторам. Конфликта между "враждующими группами" правообладателей на украинском рынке нет. Есть представители ОКУ, которым не доверяют правообладатели своих прав. Они воюют не только с другими ОКУ, но и с правообладателями с целью удержаться на денежном потоке", - прокомментировал директор ООО "КОМП МЮЗИК", представитель Universal Music Publishing, Peer Music, BMG Production Music Олег Долинский.

"За 20 лет своего опыта в издательском деле и связанной с ним общественной и законотворческой деятельности могу сказать, что завершение последних аккредитаций было высшей точкой уровня упорядочения рынка авторских прав. Осталось лишь согласовать тарифы и четкие правила распределения. Просто берем и начинаем работать. Вместо этого... Видим в парламенте поддержку попыток перевернуть доску, чтобы не играть по правилам, несмотря на очевидную угрозу углубления кризиса", - прокомментировал издатель, основатель лейбла BOG DA NOVA MUZYKA, правовой консультант создателей и музыкальных компаний, председатель общественного объединения "Платформа музыкальных издателей Украины" Богдан Гловацкий.

По словам известной певицы Русланы Лыжичко, сейчас артисты и авторы не могут получить достойное вознаграждение за свой интеллектуальный, творческий труд.

"Если кто-то ведет против нас, авторов, артистов какую-нибудь игру, мы не будем смотреть на это молча. Мы будем сражаться… Все мои проекты, которые вы знаете, были профинансированы мной. Это справедливо, что за последнее время одна из организаций, которая собирала деньги за авторские вознаграждения, перечислила мне… такие смехотворные средства, что это даже нельзя называть вообще вознаграждением… Они утверждают, что это – "реформа", а на самом деле это "кулуары", когда вопрос решается опосредованно, без участников индустрии, тех, кто эту индустрию создал и продолжает создавать на протяжении многих лет. Еще не поздно сесть за стол переговоров, а не решать вопрос за закрытыми дверями! Призываю Офис президента и непосредственно самого президента, Верховную Раду и все уполномоченные органы на всех уровнях пересмотреть свои действия и исправить ошибку. А мы все еще готовы действовать в интересах украинской индустрии в целом!", – отметила Руслана.

По словам народного депутата Людмилы Буймистер, принятый закон 5572 не решает всех проблем, с которыми сейчас сталкивается музыкальный рынок, а лишь усугубляет их.

Издатели подытожили, что выходом из кризиса является объединение всех правообладателей для контроля и усовершенствования деятельности аккредитованных организаций. Для этого закон 5572 должен быть отменен или ветирован.