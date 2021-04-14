По его словам, сейчас требования по закупке автобусов и троллейбусов в тендерах прописаны так, что украинские автопроизводители не могут конкурировать с белорусскими.

Киев. 14 апреля. УНИАН. Украинские производители автобусов и троллейбусов находятся в неравных условиях с дотированными белорусскими конкурентами при участии в тендерах на поставку автотехники в украинские города, и это требует большого внимания государства.

Об этом заявил президент одного из крупнейших в Украине производителей автобусов корпорации «Эталон» Владимир Бутко на пресс-конференции в УНИАН.

«Хочется спросить у работников наших государственных учреждений – почему на сегодняшний день законодательство так прописано, что у нас созданы неравные условия? Мы же не просим для нас каких-то особых льгот. Мы хотели бы, чтобы нам давались такие же возможности, как белорусским экспортерам», - отметил Бутко.

По его словам, сейчас требования по закупке автобусов и троллейбусов в тендерах, организованных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), прописаны так, что украинские автопроизводители не могут конкурировать с белорусскими, в том числе с компанией МАЗ.

Директор Торгового дома «Эталон Авто» Вадим Шкарупин подчеркнул, что такая ситуация приводит практически к монополизации украинского рынка белорусским автопромом.

«В 2020 году был закуплен 271 автобус. В этом количестве 249 – это Беларусь. Только Киев закупил 200... Троллейбусы – почти 300 (было закуплено - УНИАН), половина из них – Беларусь, или же те машины, которые произведены на базе белорусских комплектов», - сказал он.

Шкарупин отметил, что из-за такой ситуации, когда не закупаются украинские автобусы и троллейбусы, государство теряет почти 300 млн грн только на налоге на добавленную стоимость (НДС).

Вице-президент ассоциации «Укравтопром» Юхим Хазан сообщил, что этом году государство и местные органы власти вообще не закупали украинские автобусы большого и особо большого класса.

При этом он отметил, что Украина имеет достаточно сильные производственные мощности для обеспечения в полном объеме своих потребностей во всех классах автобусов.

Кроме проблемы неравной борьбы с белорусским автопромом, сообщила директор по продажам Черниговского автозавода Наталья Бачурная, сейчас в Украине существуют проблемы с закупкой школьных автобусов. В частности, многие заказчики манипулируют техническими требованиями к транспорту, чтобы ограничивать доступ к тендеру того или иного производителя, в том числе корпорации «Эталон».

«Мы идем к монополизации рынка... Монополизация приводит к ухудшению качества и удорожанию продукции», - сказала она.

Бачурная отметила, что государство должно обратить внимание на эту проблему и адекватно среагировать.

В пресс-конференции также принимал участие гендиректор Черниговского автозавода Андрей Савченко, который выразил солидарность со своими коллегами относительно ситуации в украинском автопроме.

Как сообщал УНИАН, ранее в апреле мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городская власть Львова отказывается от закупки белорусских автобусов компании МАЗ, которая победила в тендере Европейского инвестиционного банка, и просит банк провести повторный тендер на закупку автобусов.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» объединяет более 20 предприятий, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов «Украинский кардан», Черниговский кузнечный завод, торговый дом «Эталон Авто», научно-исследовательский институт автомобилестроения «Эталон» и ООО «Базтехсервис».

Фото : https://photo.unian.net/theme/104452-press-konferenciya-korporacii-etalon-v-unian-na-temu-tendernye-zakupki-na-evropeyskie-i-ukrainskie-sredstva-poziciya-amku-i-zakazchikov-kak-dolzhno-byt-i-kak-est-v-realnosti.html

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Автор: УНИАН