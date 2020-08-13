Организаторы благотворительного проекта "Обеды для врачей" рассказали, как карантин смог объединить украинский бизнес (видео, фото)

В рамках проекта "Обеды для врачей" украинский бизнес доставил 30 тысяч благотворительных обедов медикам.

Киев. 13 августа. УНИАН. С начала эпидемии коронавируса и введения в Украине карантина социально ответственный бизнес объединился для развития благотворительного проекта "Обеды для врачей" в рамках инициативы #ПоддерживаюВрачей", созданной Институтом когнитивного моделирования в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

О совместной работе для помощи украинским медикам и о результатах проекта организаторы рассказали в ходе пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщила инициатор проекта и совладелица ресторанного холдинга, объединяющего рестораны “MAFIA”, “CASTA”, “BAO”, “NAM”, “Georgia”, Оксана Середюк, в начале карантина около двух недель рестораны готовили обеды для медиков самостоятельно. Но после поста в соцсети Facebook с призывом присоединяться для помощи врачам количество компаний-участников выросло до пяти, включая поставщиков продуктов и упаковки.

"Карантин научил нас очень многому. Он объединил бизнесы, объединил усилия. Мы стали более гуманными и ощутили, что мы, как украинцы, как нация, можем внутренними силами помочь друг другу. На сегодняшний день мы доставили 30 тысяч обедов нашим врачам, которые работают в больницах “на передовой", – подчеркнула она.

Проект заработал в трех крупных регионах – Киевском, Харьковском и Днепропетровском, а также в Луцке и Полтаве. В комплект для каждого медика входили первое, второе, третье блюдо, салат и напиток.

“Мы очень благодарны такому сотрудничеству и возможности обеспечить благотворительную доставку своей продукции - мороженого и замороженных полуфабрикатов - в 8 больниц Украины”, - отметил генеральный директор компании “Три медведя” Андрей Тищенко.

Как подчеркнул и. о. генерального директора “AB InBev Efes Украина” Денис Хренов, проект стал независимой платформой для сотрудничества бизнеса.

“Ввиду того, что наша компания занимается, в первую очередь, производством пива, были разногласия с Минздравом. Мы долго искали каналы бесплатных поставок врачам своей безалкогольной продукции, такой как квас, и нашли эту возможность в проекте. Пользуясь случаем, скажу, что украинский бизнес становится все более социально ответственным и ему необходимо, чтобы государство шло навстречу, а не создавало препятствия”, - отметил он.

Генеральный директор “METRO Cash & Carry Украина” Тино Цайске подчеркнул, что компания без сомнений присоединилась к инициативе в самом начале и готова продолжать сотрудничество в качестве поставщика свежих продуктов.

“Наша компания имеет очень большую историю благотворительной помощи в мире, и когда началась эпидемия, мы были одни из первых, кто искал возможности помочь обществу побороть этот кризис”, - сказал он.

Цайске добавил, что параллельно компания запустила инициативу “Метро: Герои” для поддержки сотрудников магазинов, которые оставались на рабочих местах и несли усиленную ответственность за здоровье клиентов.

“Кризис проявляет в людях хорошие позывы – инициативные люди готовы откликаться на такие мероприятия, помогать кому-то и делать добро. Мы с нашей командой с удовольствием побыли в этом проекте и готовы дальше развиваться и помогать врачам”, – сказал совладелец компании "Альфа-Пак Киев" Александр Коростелев.

Также участники пресс-конференции анонсировали идею создания Ассоциации ресторанной индустрии в Украине, которая бы объединяла рестораторов, поставщиков продуктов и др., для быстрого реагирования на возникающие вызовы и для новых благотворительных акций в будущем.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин. С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе) временно прекратили свою работу. Работа ресторанов была разрешена исключительно на условиях доставки.

Со смягчением карантинных мер кафе и рестораны в Украине начали обслуживать посетителей на летних площадках и террасах, а позже - и в помещении.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/98726-press-konferenciya-v-unian-kak-ukrainskiy-biznes-pomogaet-medikam-rezultaty-i-perspektivy-sotrudnichestva.html

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