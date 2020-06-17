«Украинский Экономический Ренессанс Форум» пройдет 24-26 июня в онлайн-режиме – организаторы (видео)

Главной темой мероприятия будут инвестиции в Украину.

Киев. 17 июня. УНИАН. Форум для привлечения иностранных инвестиций в Украину «Украинский Экономический Ренессанс Форум» пройдет 24-26 июня в онлайн-режиме и объединит около 500 участников из разных стран.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент Украинской ассоциации маркетинга, одного из организаторов форума, Александр Гладунов.

«Украинский Экономический Ренессанс Форум» мы решили провести в онлайн-режиме. Мероприятие состоится 24-26 июня, то есть на следующей неделе. Начало форума в 16 часов», - сказал он.

Также Гладунов сообщил, что регистрация на мероприятие бесплатная и возможна через интернет-страницу форума на видеохостинге Youtube.

Участвовавший в пресс-конференции президент Украинской кооперативной федерации Михаил Корилкевич сообщил, что главной темой мероприятия будут инвестиции в Украину.

«Ключевая тема форума – инвестиции, подтемами будут агро, недропользование, туристический бизнес, аквакультура. Мы имеем партнеров во всех сферах и хотим, чтобы они поделились опытом», - сказал он.

Доктор социальной экономики и один из организаторов форума Зиновий Свереда, принимавший участие в пресс-конференции, сообщил, что участие в форуме примут представители из Украины, Бельгии, Германии, Франции, Швейцарии, Италии, США и Канады.

Согласно программе мероприятия, на форуме планируют выступить экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, исполнительный директор Канадско-украинской торговой палаты Эмма Турос, президент Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер, депутаты Европейского парламента Виола фон Крамон и Андрюс Кубилюс, а также ряд других известных деятелей из разных сфер.

Участвовавшая в пресс-конференции исполнительный директор Канадско-украинской торговой палаты Эмма Турос сообщила, что канадских бизнесменов интересуют в первую очередь инвестиции в украинский малый и средний бизнес.

«Мы поддерживаем малый и средний бизнес, а также хотим очень поддерживать бизнес, который управляется женщинами», - сказала она.

Организаторами форума выступают Украинская корпоративная федерация, Украинская ассоциация маркетинга, Украинская ассоциация известковой промышленности, Украинский католический университет, Канадско-украинская торговая палата и ряд других частных предпринимателей и компаний.

Справка УНИАН. «Украинский Экономический Ренессанс Форум» проводится Украинской корпоративной федерацией с 2013 года и его целью является привлечение иностранных инвесторов в украинскую экономику.

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