Освобожденный из российского плена журналист предлагает не проводить встречи политической подгруппы ТКГ, пока не будут освобождены все украинские заложники и пленные с оккупированных территорий Донбасса.

Киев. 25 января. УНИАН. Эксперт по вопросам оккупированной части Донбасса Украинского института будущего, освобожденный из российского плена журналист Станислав Асеев предлагает украинской власти изменить логику проведения переговоров с Россией в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН, организованной Украинским институтом будущего (UIF).

В частности, Асеев предлагает "полностью менять логику Минских переговоров".

По его убеждению, надо в первую очередь закрепить требование освобождения украинских пленных, и только после того переходить к политическому обсуждения урегулирования ситуации на Донбассе. "Я предлагаю не собирать политическую подгруппу вообще, пока нам не вернут всех пленных. И прописать это или отдельным документом или дополнить тот документ, который мы уже называем Минскими договоренностями", - подчеркнул Асеев.

Он напомнил, что в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей есть пункт об освобождении пленных по формуле "всех на всех", но пока такое освобождение не происходит. "Пока этого не происходит, извините, мы не собираем политическую подгруппу, ибо вы просто торгуете нашими людьми ... Мы должны поставить вопрос, что обмен "всех на всех" должен состояться как обязательное условие для перехода к политической части в обсуждении", - добавил Асеев.

В то же время Асеев сказал, что озвучил такое предложение главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леониду Кравчуку и вице-премьер-министру - министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову, но на данный момент никакой реакции от них не последовало. "Я раздал эти конкретные предложения не только по гуманитарному, но и по безопасностному вопросу, и по вопросу замены так называемой "народной милиции" на нашу Национальную полицию после деоккупации", - добавил Асеев.

По его убеждению, переговоры в политической подгруппе ТКГ надо прекращать, когда оккупанты задерживают еще больше людей.

"Сегодня они могут нам отдать 100 человек, а завтра они бросят на подвал еще 200 человек. И мы должны понимать, что снова такое происходит, и мы снова видим забитые подвалы и снова заложников, мы снова любые прекращаем политические обсуждения, пока не будет решен гуманитарный сектор", - сказал Асеев.

Он выражает убеждение, что переговоры могут продлиться десятилетиями, если жестко не потребовать первоочередного освобождения всех заложников и пленных.

Отдельно Асеев объяснил, почему происходит ситуация, когда оккупанты пытаются через народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - за Жизнь" Виктора Медведчука передать заложников.

Сначала Асеев рассказал, что одна из заложниц - Наталья Стеценко - была арестована только потому, что она в 2017 году общалась с ним в социальной сети Facebook в проукраинском сообществе. Ее задержали для того, чтобы получить дополнительные "доказательства" против Асеева. Другая заложница - Светлана Довгаль - находилась в специальной тюрьме "Изоляция", где ее очень жестко пытали.

"Эти люди в критическом физическом состоянии. И мы действительно, как украинская сторона, через гуманитарную подгруппу и на Трехсторонней контактной группе, еще давно сформировали список из 11 человек, которых хотели бы забрать, в первую очередь, из-за их критического физического состояния. Конечно, нам на уступки никто не пошел, но понимая, что эти люди буквально могут просто умереть, теперь небольшую часть их отдать, но используя в качестве заложников для того, чтобы решить свои политические задачи, потому что отдают их именно Медведчуку", - подчеркнул Асеев и добавил, что это делается для того, чтобы "извлечь из этого какие-то политические дивиденды".

Он напомнил, что Медведчук не является официальным представителем Украины в ТКГ, а является частным лицом. "Абсурд ситуации состоит в том, что представители ОРДЛО говорят, что отдают людей, которые "не имеют отношения к вооруженному конфликту" на Донбассе. Извините, но у меня тогда сразу возникает вопрос: во-первых, за что им дали статьи шпионажа, во-вторых, за что их пытали и держали в подвалах, и третье, на каких основаниях вы их тогда передаете?" - сказал Асеев.

По его убеждению, на сегодняшний день "уже фактически происходит работорговля и терроризм", когда проукраински настроенных людей в оккупации используют как заложников для решения политических задач.

"Террористы выставляют политическое требование для того, чтобы отдать заложников - она ​​называется Медведчук", - сказал Асеев.

В свою очередь, политтехнолог, политолог Алексей Голобуцкий отметил, что Россия навязала Украине контрпродуктивную игру, при которой трудно отделить гуманитарный и политический подходы. "Мы понимаем, что это игра без правил практически со стороны России", - добавил он.

"До тех пор, пока у нас будет пятая колонна, это, конечно, будет использоваться, абсолютно понятно. Ситуация с Медведчуком", - сказал Голобуцкий.

"Пока у нас в стране будет хоть какой-то минимальный шанс прихода к власти или влияния на власть пророссийских сил, до тех пор будут все эти проблемы с Россией. Если бы Россия поняла на определенном этапе, что на этом заканчиваем, что все, что они могли - они уже взяли, а дальше уже вопрос как договоримся, то, я думаю, Россия бы более конструктивно подходила к этим вопросам. Потому что до тех пор, пока она думает, что Украину можно оставить в орбите ее влияния, она будет заниматься тем, чем занимается", - сказал Голобуцкий.

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Автор: УНИАН