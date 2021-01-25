Политтехнолог, политолог Алексей Голобуцкий считает, что российский оппозиционер Алексей Навальный не вернет Украине оккупированные Крым и Донбасс.

Киев. 25 января. УНИАН. Политтехнолог, политолог Алексей Голобуцкий считает, что смена президента Российской Федерации Владимира Путина у власти в РФ ничего хорошего Украине не принесет.

Об этом шла речь на пресс-конференции «Донецкий тупик. Можно ли использовать Навального и выборы в Госдуму в пользу Украины?», которая состоялась в пресс-центре УНИАН и была организована Украинским институтом будущего (UIF).

По словам Голобуцкого, текущая ситуация в России после ареста оппозиционера Алексея Навального и жестокого подавления акций в его поддержку теоретически влияет на Украину.

По мнению политолога, провластный режим в РФ "уже утратил признаки легитимности» и не пытается сохранить их.

"Сейчас ситуация меняется и, боюсь, не в лучшую сторону для нас", - добавил он.

По словам Голобуцкого, преемник Путина может быть хуже, чем нынешний президент РФ.

"Учитывая суть русского народа, «заменитель» Путина может быть для нас еще страшнее, чем Путин, намного, потому суть российского народа от этого не меняется, - самодержавие, авторитаризм, рабство и т.д.", - подчеркнул политолог.

При этом Голобуцкий высказал мнение, что Навальный является типичным российским националистом.

"Если некоторые думают, что Навальный нам не то что не вернет Крым или Донбасс, Навальному как раз не нужна Чечня, ему не нужен Татарстан, ему именно нужен Донбасс, ему нужен, возможно, северный Казахстан, ему нужен Крым, потому что он как раз не имперец абсолютно, он традиционный, нормальный, очень редкий в принципе вариант российского националиста", - сказал он.

Вместе с тем Голубуцький не исключает, что РФ может расколоться на несколько частей.

"Россия демократическая невозможна априори, потому что это будет не Россия. Это будет другое государство, этот вариант тоже не исключен. Это будет много других государств, и каждое будет существовать в своих (границах) - Татарстан, Башкортостан, Чечня, Кавказ и другие. Этот вариант возможен", - добавил он.

При этом политолог напомнил, что Украина является бедной страной, в которой не работают институты, и если рядом с ней произойдет или начнется развал огромной страны, чего, по его словам, «многие ожидают», неизвестно, чем это может закончиться для Украины.

"На данный момент, я считаю, и опять же, это очень цинично для нашего государства, к сожалению, но для нашей нации Путин является оптимальным вариантом", - убежден политолог.

По его словам, если представить приход к власти в России Навального, и гипотетически превращение этой страны в относительно демократическое государство, то может произойти так, что россияне выплатят Украине компенсацию или извинятся, а затем произойдет возвращение Украины под влияние РФ.

"К нам начинают приезжать российские артисты, русский театр, кино, и все то, что было до 2014 года. Я уверен на 100%, что вся украинизация, которая произошла за последние 7 лет, исчезнет за полтора года, и это доказано историей многих стран, которые находились возле огромных стран с похожим культурным пространством", - отметил Голобуцкий.

В свою очередь исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко высказал мнение, что, несмотря на акции протеста в поддержку Навального, Путин останется у власти в России.

По его словам, Навальный не сможет победить на выборах президента РФ, поскольку уровень его поддержки составляет около 20%.

"...Но его электорат, те люди, которые ему доверяют, - граждане в возрасте 18-24 года. Эти люди не ходят ни на митинги, ни на выборы", - сказал Денисенко.

По его убеждению, сейчас все выглядит так, что Навальному не удастся переломить ситуацию.

"Но это только пока, потому что нужно смотреть, какие ошибки будет делать власть", - сказал Денисенко.

Как сообщал УНИАН, Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления летом 2020 года. Сразу же на пограничном контроле в аэропорту он был задержан сотрудниками полиции.

В январе ФСИН обратилась в суд с заявлением о необходимости заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, обвинив его в несоблюдении условий испытательного срока.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

23 января в России прошли акции в поддержку Навального, во время акций силовики задержали тысячи человек. В целом соратники политика анонсировали митинги «Свободу Навальному!» в 93 российских городах.

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Автор: УНИАН