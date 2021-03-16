32% выпускников хотели бы учиться в престижных украинских вузах.

Киев. 16 марта. УНИАН. Каждый пятый выпускник в Украине нацелен учиться только в зарубежных заведениях высшего образования.

Об этом свидетельствуют результаты исследования оценки настроений населения относительно нынешнего состояния образования в Украине, которые презентовали во время пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко и доктор социологических наук Александр Шульга.

"Каждый 5-й респондент в Украине говорит о том, что он хочет учиться исключительно за границей ... 32% говорят о том, что хотели бы учиться в престижных украинских вузах. И еще 30% считают, что, выбирая между плохим зарубежным вузом и хорошим украинским, готовы выбирать хороший украинский", - отметил Денисенко.

Однако, по его словам, 20% заявили, что не знают, хотят они учиться или нет.

"На вопрос, является ли высшее образование залогом успеха, 65% украинский отвечают «да». Наиболее пессимистично настроена молодежь. То есть среди молодежи только 55% считают, что высшее образование является залогом успеха", - рассказал Денисенко.

По его словам, на вопрос, что же такое высшее образование в понимании украинцев, 61% заявили, что это прежде всего, это знакомства и связи на будущее, 49% респондентов считают, что в обществе сложился определенный стереотип о том, что образование является залогом успеха. Столько же (49%) отмечают, что университет дает возможность попробовать основать собственный бизнес с минимальным риском.

"45% считают, что, кроме вуза, надо получить определенную специальность ... 60% считают, что предмет "Профориентация" решит проблему выбора профессии", - отметил директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

По его словам, предлагается ввести такой предмет в школе.

"Качественное образование для большинства нашего населения (63%) - это мотивированный ребенок, который хочет и умеет учиться, то есть "учиться, чтобы учиться", - сказал Шульга. Однако, по его словам, лишь 49% ответили, что для них качество образования - это когда ребенок учится решать практические проблемы. Оценки же в школе довольно слабо коррелируются с понятием качественного образования. Хорошая оценка важна для 37% украинцев.

По результатам опроса, 71% респондентов считают, что хорошее образование для большинства взрослых украинцев сводится к тому, хорошо ли написан учебник, интересен ли, доступен и содержателен учебный материал. Лишь 33% считают, что нужно современное оборудование, 22% респондентов высказались за инновационные методы в преподавании.

Кроме того, согласно результатам исследования, почти три четверти (72%) граждан считают, что введение дистанционных инструментов и методов обучения в 2020-2021 годах частично или ощутимо снизило качество школьного образования. В обратном уверены лишь 9% респондентов. Столько же считают, что за это время ничего не изменилось.

Опрос проводился 25 февраля - 4 марта Украинским институтом будущего вместе с "Нью Имидж Маркетинг Групп" методом онлайн по структурированной анкете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опросов "Lemur". География исследования: Украина (национальный проект). Объем выборки - 1 тыс. 353 человека. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,5%.

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Автор: УНИАН