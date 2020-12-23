Они призывают министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко не утверждать результаты конкурсов по аккредитации организаций коллективного управления авторскими правами в музыкальной сфере, которые, по их утверждению, состоялись незаконно.

Киев. 23 декабря. УНИАН. Украинские музыканты призывают власть не допустить лишения ОО «Украинское агентство по авторским и смежным правам» (УААСП) возможности собирать и распределять авторские вознаграждения (роялти) за творческую деятельность.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители ОО «УААСП».

В частности, они отметили, что были проведены два конкурса по аккредитации организаций коллективного управления в сферах «публичное сообщение» и «публичное исполнение произведений». По их убеждению, эти конкурсы проведены с нарушениями, а принятые комиссией по аккредитации решения являются противоправными.

Так, по результатам конкурсов, 18 декабря на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины было обнародовано решение об аккредитации двух организаций коллективного управления - ОС «ОКУАСП» и ОС «Авторы и издатели». В то же время, по решению конкурсной комиссии, ОО «Украинское агентство по авторским и смежным правам» на аккредитацию не претендует.

В этой связи поэт, композитор, рок-музыкант, актер, лидер группы «Друга Рика», генеральный директор ОО «УААСП» Валерий Харчишин заявил, что Агентство оспаривает это решение.

Он добавил, что Минэкономики издало приказ от 25 ноября 2020 года, которым был утвержден состав конкурсной комиссии. В которую, по словам Харчишина, были включены два человека, которые не имели права участвовать в рассмотрении вопросов аккредитации в сферах, связанных с имущественными авторскими правами.

Также Харчишин отметил, что в соответствии с положениями действующего закона Украины «Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав», организация коллективного управления может быть аккредитована в соответствующей сфере, если она является репрезентативной, и в частности, имеет договора с существенным количеством правообладателей-резидентов Украины, и имеет договоры о представительствах прав с аналогичными иностранными организациями.

В этой связи он подчеркнул, что организация, которую он лично представляет, - ОО «УААСП», является «единственным в Украине действительным членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC) в музыкальной сфере». Он уточнил, что CISAC объединяет 232 аналогичные иностранные организации из 121 страны мира.

Харчишин добавил, что в рамках сотрудничества с членами CISAC, на основании договоров о взаимном представительстве интересов и договоров о представительстве прав с аналогичными иностранными организациями, ОО «УААСП» управляет имущественными авторскими правами на около 100 миллионов музыкальных недраматических произведений правообладателей нерезидентов Украины. Кроме того, в общей сложности ОО «УААСП» управляет правами более 4 миллионов авторов со всего мира на основании 104 договоров.

Генеральный директор ОО «УААСП» подчеркнул, что объявленные два победителя конкурса на аккредитацию не являются членами CISAC, а «значит, не имеют договоров о представительстве прав с членами CISAC, которые бы предоставляли полномочия осуществлять коллективное управление имущественными авторскими правами иностранных правообладателей». Он добавил, что благодаря членству в CISAC его организация имеет доступ к международным базам произведений, чего не имеют организации, объявленные победителями конкурса на аккредитацию.

Харчишин подчеркнул, что главная цель таких организаций как ОО «УААСП» заключается в сборе авторских вознаграждений (роялти), их распределении и выплате авторам музыкальных произведений. «Прозрачно, объективно и справедливо это может происходить исключительно, имея доступ к международной базе. Если ты его не имеешь - возникает вопрос, как ты распределяешь средства», - подчеркнул он.

В свою очередь, фронтмен группы «Antytila (Антитела)», Молодежный посол в UNICEF Ukraine, автор, поэт, композитор, вице-президент Авторского совета ОО «УААСП» Тарас Тополя не согласен с заявлением Минэкономики, обнародованным на сайте ведомства 21 декабря. В нем, по его словам, говорится, что «ожидаемым результатом реформирования системы коллективного управления в Украине является создание цивилизованного рынка роялти, который обеспечит условия для исключения Украины из списка 301 (из перечня стран-пиратов офиса Торгового представителя США - УНИАН)».

Тополя отметил, что организацию ОС «ОКУАСП», которая по решению конкурсной комиссии должна получить аккредитацию, возглавляет Александр Никин, который одновременно занимает руководящую должность и в ОС «Авторы и издатели».

По словам Тополи, Никин известен тем, что был основателем частной организации «Украинская лига авторских и смежных прав» («УЛАСП»), которая «была включена в специальный отчет 301 как мошенническая организация».

«Деятельность «УЛАСП» в течение многих лет наносила непоправимый урон авторскому сообществу Украины и мира, лишая украинских и иностранных авторов справедливого авторского вознаграждения. В частности, возглавляемые господином Никиным (организации - УНИАН) фактически не осуществляли выплат авторского вознаграждения, в том числе ОО «УААСП» для иностранных авторов, которых ОО «УААСП» представляло по договорам с организациями, с конфедерацией CISAC», - подчеркнул Тополя.

Фронтмен группы «Антитела» отметил, что решение конкурсной комиссии может быть обжаловано другими организациями, которые принимали участие в конкурсе.

Отдельно Тополя отметил, что как на организацию «УААСП», так и на ее руководителя Харчишина осуществляется «много атак с единственной целью - не дать авторам получить в государстве то, что им принадлежит по праву - авторское вознаграждение».

Учитывая вышеизложенное, во избежание негативной реакции со стороны международного авторского сообщества, ухудшения репутации на международном уровне, наложения санкций за нарушение прав на интеллектуальную собственность иностранных правообладателей, в том числе американских и европейских, обращаемся к государству и к соответствующим уполномоченным должностным лицам о немедленном вмешательстве в сложившуюся ситуацию и недопущении утверждения незаконных решений комиссии по аккредитации приказом министра экономики», - заявил Тополя.

Он сказал, что несмотря на это, ОО «УААСП» настроено добиваться справедливости в суде, потому что на это, по его словам, есть все основания.

В свою очередь, певец, поэт, композитор, лидер группы «Танок на Майдані Конґо», член Наблюдательного совета ОО «УААСП» Олег Михайлюта заявил, что министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко было отправлено соответствующее письмо от имени CISAC. По словам Михайлюты, в письме было высказано глубокое беспокойство по поводу результатов конкурса, поскольку «ситуация приведет к путанице и недееспособности относительно представительства, лицензирования и распределения роялти». В частности, Михайлюта сказал, что в CISAC надеются, что Петрашко «отклонит решение аккредитационной комиссии, таким образом предотвращая дальнейшие усложнениям и излишнюю путаницу».

Автор, композитор, группа «Green Grey», член Авторского совета ОО «УААСП» Андрей Яценко («Дизель») отметил, что, если правительство Украины было намерено реформировать сферу защиты авторских прав, то на сегодняшний день возникла ситуация, когда «остались все те же люди, которые и были, и воровали у авторов все деньги, на тех же местах и позициях, на которых были». Он отметил, что во всем мире сбором роялти занимаются сами авторы творческой деятельности, а в Украине этим занимаются чиновники.

При этом, Тополя сказал, что, если Петрашко утвердит своей подписью результаты конкурса, то в Украине будет создана закрытая монополия (групповое управление), которая будет контролироваться одними и теми же бенефициарами.

Тополя подчеркнул, что любая монополия угрожает ростом тарифов для пользователей, существованием непрозрачных схем и нарушением прав интеллектуальной собственности.

Композитор, народный артист Украины, ректор Киевского института музыки имени Рейнгольда Глиэра, президент Авторского совета ОО «УААСП» Александр Злотник считает такую ситуацию «позором для страны». «Я хочу, чтобы наконец в нашей стране интеллектуальная собственность была оценена так, как она должна быть оценена, и авторы получали то, что они должны получать», - сказал Злотник.

В ОО «УААСП» просят президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля обратить внимание на эту ситуацию, а также уведомляют об этой ситуации Посольство США в Украине, Представительство ЕС в Украине и различные международные организации.

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Автор: УНИАН