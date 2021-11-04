Ассоциация автопроизводителей Украины также попросила мэра Николаева изменить условия тендерной документации.

Киев. 4 ноября. УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" и один из крупнейших в Украине производителей автобусов - корпорация "Эталон" призывают Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и городскую власть Николаева предоставить украинским компаниям преференции при проведении тендера на закупку городских автобусов в Николаеве.

С соответствующим призывом выступил директор "Торгового дома "Эталон Авто" Вадим Шкарупин на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы обращаемся к представительству Европейского инвестиционного банка в Украине и просим обратить внимание на то, что вашими же правилами проведения закупок предусмотрено предоставление определенных приоритетов локальному и местному производителю. Пожалуйста, возьмите под контроль эти процессы, чтобы те города и заказчики, которых вы инвестируете, предусматривали в своей тендерной документации эти приоритеты", - сказал он.

Присутствующая на пресс-конференции директор по продажам "Черниговского автозавода" Наталья Бачурная также обратилась к мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой изменить условия документации по тендеру на закупку городского транспорта.

"Письмо-жалобу относительно тех условий, которые стоит изменить, мы направили по всем стандартам в Николаевский городской совет. Если уж речь не идет о предоставлении нам преференций, дайте возможность хотя бы на равных с другими производителями принять участие в этом тендере", - отметила она.

По словам присутствующего на пресс-конференции вице-президента ассоциации "Укравтопром" Ефима Хазана, в Украине уже есть наработанная законодательная база по защите национального производителя, но ее нужно правильно использовать, оперативно решая возникающие в этом процессе проблемы.

"Что касается защиты национального товаропроизводителя… В Украине на сегодняшний день он проходит согласно Закону Украины "О внешнеэкономической деятельности". То есть законодательная база, но дело в том, как она работает. Для того чтобы провести расследование, например антидемпинговое, нужно готовить серьезные документы, подавать их в Министерство экономики, которое должно решить, есть ли указанные основания, поданные в заявлении, обоснованы. И на основе этого должно проходить расследование, которое затягивается на годы. Для того чтобы не возникало таких ситуаций, необходимо оперативнее решать вопрос", - отметил он.

Справка УНИАН. 28 сентября 2021 года Европейский инвестиционный банк объявил второй тендер на закупку новых автобусов для Николаева за 4,5 млн евро.

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" была создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ОАО "ЗАЗ", ОАО "ЛАЗ", ХК "АвтоКрАЗ" и другие. Сегодня членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.

Корпорация "Эталон" объединяет более 20 предприятий, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов "Украинский кардан", Черниговский кузнечный завод, торговый дом "Эталон Авто", научно-исследовательский институт автомобилестроения "Эталон" и ООО "Базтехсервис".

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/109255-press-konferenciya-v-unian-obnovlenie-obshchestvennogo-transporta-v-nikolaeve-podderzhka-belorusskogo-i-tureckogo-avtoproma.html

Автор: Богдан Слуцкий