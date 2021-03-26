В конце января законопроект был принят в первом чтении, к нему поступило более тысячи правок.

Киев. 26 марта. УНИАН. Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны (НАКО) рекомендует народным депутатам перед рассмотрением во втором чтении законопроекта №3822 «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности» четко указать, что именно Кабинет министров будет определен в качестве единого субъекта управления государственными оборонными предприятиями после их корпоратизации.

Об этом во время представления аналитического брифа заявила исполнительный директор НАКО Елена Трегуб.

«Мы знаем, что даже сейчас, до внесения поправок, он не является идеальным и не совсем отвечает стандартам ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - УНИАН). Мы хотим подчеркнуть, что субъектом управления, то есть собственником государственных предприятий ОПК должен быть один орган, и мы считаем, что это должен быть Кабинет министров. Однако сейчас в законе размыто это определение. Это и Кабинет министров, и, фактически, Минстратегпром, что не хорошо, потому что это может создавать конфликт интересов и проблему с управлением», - сказала она.

Вторая поправка, которую рекомендует учесть НАКО во время рассмотрения законопроекта во втором чтении, касается обеспечения стандартов прозрачности. Это можно сделать путем обязательной публикации решений «Укроборонпрома» и акционерных обществ об отчуждении имущества.

«Мы говорим, что во время реорганизации, во время передачи имущества будет много коррупционных рисков, и мы рекомендуем, чтобы был какой-то перечень обязательной информации для публикации в процессе реорганизации, чтобы гражданское общество и журналисты могли следить за этим процессом», - сказала она.

Кроме того, НАКО настаивает, что в будущем законе должны быть закреплены гарантии для будущих членов наблюдательного совета, а именно - четкий перечень их компетенций и количественное преимущество независимых членов.

Ещё одна рекомендация состоит в том, чтобы полномочия руководящих органов будущих акционерных обществ определялись в соответствии с законом об акционерных обществах.

К мероприятию в режиме онлайн присоединились временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и первый секретарь по политическим вопросам Посольства Великобритании в Украине Джеймс Род-Мур.

По словам Кристины Квин, принятие законопроекта о корпоратизации «Укроборонпрома» позволит Украине двигаться в направлении реформирования оборонно-промышленного комплекса. При этом она указала на необходимость пересмотреть законопроект перед принятием его во втором чтении, чтобы он соответствовал практикам Организации экономического сотрудничества и развития в отношении государственного регулирования. Ещё одно беспокойство вызывает вопрос независимости наблюдательного совета. По её словам, если в набсовете будет большинство у представителей государства, это существенно снизит привлекательность отечественного ОПК для внешних инвесторов.

Корпоратизации «Укроборонпрома» позволит создать в Украине современный оборонный холдинг, о чём во время пресс-конференции заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев.

«Корпоратизация «Укроборонпрома» и предприятий концерна позволит создать на 100% современный оборонный холдинг, который принципиально будет отличаться от нынешней модели управления. Для нас это чрезвычайно важно для трансфера технологий, для доступа к международным финансовым рынкам и для создания совместных проектов и программ с нашими международными партнерами», - сказал он.

Также он надеется, что парламент в ближайшее время примет во втором чтении законопроект №3822 «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности», который откроет для оборонно-промышленного комплекса новые возможности.

«Мы ожидаем, что правки не будут токсичными, что законопроект сохранит ту ценностную рамку, которая закладывалась с самого начала. Эта ценностная рамка это, в первую очередь, современная система корпоративного управления государственным оборонным комплексом», - сказал он.

По его словам, этот закон станет отличным предохранителем от коррупционных рисков и прямого политического влияния.

Как сообщал УНИАН, 29 января Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, предусматривающий корпоратизацию государственного концерна «Укроборонпром».

Фото с пресс-мероприятия: https://photo.unian.net/theme/104221-prezentaciya-analiticheskogo-brifa-vnedrenie-standartov-korporativnogo-upravleniya-v-oboronnoy-promyshlennosti-ukrainy-ot-iniciativy-k-implementacii-v-unian.html

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Автор: УНИАН