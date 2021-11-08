По словам членов ассоциации, для того, чтобы достичь результатов в вопросах регулирования налоговой политики, необходимо объединить усилия всех стейкхолдеров.

Киев. 8 ноября. УНИАН. Украинская Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" готова к сотрудничеству с государственными органами власти для совместной борьбы с целью уменьшения тенизации табачного рынка и повышению инвестиционного климата Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН отметил директор "Империал Тобакко" в Украине Растислав Чернак.

"У нас есть сотрудничество с государственными органами власти. Это и Министерство финансов, и Государственная фискальная служба. Мы бы хотели продолжать сотрудничество с правоохранительными органами. У нас есть опыт, как происходила реформа налогового регулирования табачной отрасли в других странах, и мы готовы поделиться этими знаниями", - отметил он.

По словам генерального директора ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" Кахабера Бенидзе, для того, чтобы достичь результатов в вопросах регулирования налоговой политики, необходимо объединить усилия всех стейкхолдеров.

"Речь идет не об одном или двух лицах, которые влияют на процесс... Когда мы говорим о будущем регулировании табачной отрасли, речь идет о всех народных депутатах, и даже наши стейкхолдеры профильных комитетов и из правительства это понимают", - отметил он.

Генеральный директор "Филип Моррис Украина" Костас Салварас, в свою очередь, подчеркнул, что "мы (ассоциация "Укртютюн" - УНИАН) всегда открыты к диалогу. Мы готовы говорить о борьбе с нелегальной торговлей, а также о росте инвестиций с Верховной Радой, Кабинетом министров, Офисом президента".

Справка УНИАН. Украинская Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" является негосударственной, непредпринимательской и некоммерческой организацией, созданной с целью защиты прав и законных интересов компаний-членов в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/109312-press-konferenciya-proizvoditeley-tabachnyh-izdeliy-v-unian-na-temu-nelegalnyy-rynok-sigaret-v-ukraine-bet-rekordy-prichiny-i-posledstviya.html

Автор: Богдан Слуцкий