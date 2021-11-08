По данным членов ассоциации, убытки государственного бюджета Украины в результате незаконной торговли табачной продукцией в 2021 году составят 14 млрд грн.

Киев. 8 ноября. УНИАН. В Украинской Ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн" с целью уменьшения объемов теневого рынка призывают власти снизить темпы роста акцизов на сигареты.

Об этом генеральный директор ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" Кахабер Бенидзе заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы хотели бы обратить внимание на драматическую ситуацию, которая сложилась на рынке (табачных изделий – УНИАН). Доля нелегального рынка в Украине достигла исторического рекорда и продолжает расти. Следует четко понимать, что наибольшую часть убытков от незаконной торговли (сигаретами) несет государственный бюджет, ведь около 70% цены пачки легальных сигарет составляют налоги. Согласно исследованиям, убытки государственного бюджета от незаконной торговли в 2021 году составят 14 млрд грн. Эти деньги могли пойти на поддержку армии, укрепление социального благосостояния населения и инвестиции в инфраструктуру страны. Вместо этого эти ресурсы будут стимулировать теневую экономику, умножать нищету и коррупцию. Предсказуемая регуляторная политика не только будет способствовать решению вопроса незаконной торговли, но и откроет двери в дальнейшие инвестиции в этот сектор, что пойдет только на пользу государству", - отметил Бенидзе.

Он добавил, что этот вопрос важен, поскольку предприятия по производству сигарет генерируют значительную долю доходов в госбюджет в виде уплаченных налогов, создают рабочие места и вкладывают инвестиции в национальные проекты.

"Мы – индустрия, ежегодно генерирующая и направляющая в государственный бюджет около 7% общих доходов от налогов, мы – индустрия, инвестировавшая в Украину более 2 млрд дол. со времен восстановления Украиной независимости, мы также индустрия, в которой прямо или косвенно трудоустроено около 50 тыс. человек, которая ежегодно генерирует более полумиллиарда долларов годовых экспортных поступлений", - сообщил Бенидзе.

В свою очередь генеральный директор JTI Украина Пол Холловей обратил внимание на еще один важный аспект, который "вымывает" средства из госбюджета и создает опасность для здоровья потребителей, – контрабанду сигарет.

"Для борьбы с контрабандой нам необходимо решить три ключевых вопроса: производство, сбыт и потребительский спрос. Важнейшая проблема, которую может решить только государство, именно потребительский спрос", - отметил Холловей.

Директор "Империал Тобакко" в Украине Растислав Чернак, в свою очередь, отметил, что Украина имеет целью до 2025 года установить акциз на табачную продукцию на уровне такого же налога, введенного в Европейском Союзе, однако это, по его словам, может привести к дальнейшей тенизации отрасли.

"Украина приняла план достижения акциза на сигареты, как в Европейском Союзе, до 2025 года. В последнее время акциз очень стремительно растет. В результате с 2017 года минимальный акциз на сигареты вырос на 2044% и еще почти вдвое – с 2018 года.

Еще более стремительным был рост акциза на сигареты электрического нагрева. С января 2021 г. акциз на эту группу вырос одновременно на 320%. Такой рост выше инфляции стал приводить к росту рынка нелегальной торговли. С 2018 года общий легальный рынок сигарет в Украине сократился примерно на 40%", - заявил Чернак.

По его словам, в некоторых странах ЕС, которые повышали стоимость акцизов, что приводило к росту нелегального рынка табачных изделий, принималось решение заморозить или замедлить темпы роста акцизного налога.

"И мы предлагаем применить в Украине аналогичный подход, снизив уровень ежегодного повышения налога на сигареты до 10% с 20% ежегодного повышения. И это все равно будет превышать уровень инфляции", – подчеркнул Чернак.

Присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Костас Сальварас сообщил, что, кроме потери доходов государственного бюджета, незаконная торговля сигаретами влияет еще на один важный фактор, а именно – на сокращение объемов производства.

"Согласно оценкам нашей ассоциации, объем производства за последние 5 лет сократился с примерно 106 млрд сигарет (около 5 млрд пачек) до около 64 млрд сигарет (3 млрд пачек). Это, в свою очередь, приводит к сокращению рабочих мест. Через 3-5 лет такими темпами наше производство, созданные рабочие места и вся экономическая деятельность будут под угрозой", - заявил Сальварас.

По его убеждению, самым действенным средством в борьбе с незаконной торговлей сигаретами является разумная и умеренная налоговая политика.

Справка УНИАН. Украинская Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" является негосударственной, непредпринимательской и неприбыльной организацией, созданной для защиты прав и законных интересов компаний-членов в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/109312-press-konferenciya-proizvoditeley-tabachnyh-izdeliy-v-unian-na-temu-nelegalnyy-rynok-sigaret-v-ukraine-bet-rekordy-prichiny-i-posledstviya.html

Автор: Богдан Слуцкий