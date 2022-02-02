Руководство НПП "Голосеевский" надеется, что местные власти поддержат увеличение до 20% площади парка, на которой будет минимизировано вмешательство человека.

Киев. 2 февраля. УНИАН. В Киеве экологи и активисты настаивают на расширении заповедной зоны национального парка "Голосеевский".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Он подчеркнул, что потребность в этом вызвана необходимостью защитить природные территории от вырубок, которые могут привести к полному уничтожению естественных лесных зон и биоразнообразия территории, дальнейшему ухудшению экологии, условий проживания в условиях нынешних изменений климата.

"В ситуации климатических изменений нам надо, прежде всего, думать о том, как будем жить в жару. Чтобы нормально жить в жару, нужны зеленые насаждения. Причем много зеленых насаждений, огромными площадями", - подчеркнул Борейко.

Он отметил, что обследование лесохозяйств, входящих в территорию национального парка, показало, что в 2002-2015 годах из-за санитарных рубок на территориях были уничтожены популяции редких растений. Как подчеркнул Борейко, даже санитарные рубки в пределах территории нельзя допускать, поскольку эти леса имеют огромную климатическую, экологическую, рекреационную, научную ценность.

"Биологическое разнообразие заповедной зоны в 2-10 раз ярче, богаче, чем те места, где проводятся систематические рубки. То есть мы видим, что если будем проводить эти рубки и в последующие годы, то просто этот лес утратит ценность", - отметил эколог.

По словам Борейко, сейчас заповедная зона, то есть зона, где рубить нельзя, составляет 12,9% территории национального парка "Голосеевский". В частности, это территория заказника "Лесники".

"Все остальное – либо хозяйственная зона, где можно рубить как угодно, и так называемая рекреационная зона, где тоже можно проводить рубки... Поэтому я поддерживаю предложение наших общественных организаций, национального парка "Голосеевский", что надо добиться, чтобы хотя бы 20% парк имел заповедную зону. Тем более, у нас есть закон", - сказал Борейко.

Директор Национального природного парка "Голосеевский" Андрей Хрутьба отметил, что создание заповедной зоны на 20% территории - это минимум, который должен быть по закону о природно-заповедном фонде.

"Речь идет о минимизации вмешательства человека, чтобы природа могла сама восстанавливаться. У нас есть почти 11 тыс. га – территория наша, но из них те, что предоставлены непосредственно в постоянное пользование, – 1 тыс. 800 га, или 17%. То есть меньше чем 20%. Другая территория – это не наша ответственность, это земли других землепользователей, а мы можем только им советовать или увеличивать-уменьшать", - сказал Хрутьба.

По его словам, сейчас есть предложения расширить заповедные зоны парка за счет лесов Конча-Заспы, Пуща-Водицы, Святошинско-Беличанского леса и прилегающей к заказнику "Лесники" территории.

Хрутьба добавил, что переговоры по этому поводу продолжаются с соответствующими коммунальными предприятиями – землепользователями.

"Есть куда двигаться, есть куда увеличивать. И надеюсь на поддержку местных властей", - подчеркнул он.