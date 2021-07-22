Цель платформы - оперативно, непредвзято и честно информировать широкую общественность Украины и Азербайджана о событиях, которые происходят в обеих странах не только в политической, но и других сферах.

Киев. 22 июля. УНИАН. В Киеве подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии при создании и деятельности “Международной медиаплатформы Украина–Азербайджан”.

Торжественное подписание меморандума состоялось в пресс-центре УНИАН во время проведения круглого стола при участии председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, доктора юридических наук Хикмета Джавадова и председателя гражданской организации “Институт постинформационного общества” Дмитрия Золотухина.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметил, что русскоязычное, англоязычное, тюркоязычное и украиноязычное пространство “давно превратилось в поле боя”.

“То, что раньше называлось еще двадцать лет назад информированием, его уже не существует. Особенно это касается русскоязычного пространства, потому что там практически любое новостное сообщение превращено в такой ударный месседж, задача которого следовать целям российского руководства”, - сказал Арестович.

Он отметил, что не может вспомнить хотя бы одно медийное русскоязычное агентство или, по крайней мере, аффилированное с Российской Федерацией, которое бы непредвзято информировало о 44-дневной войне в Нагорном Карабахе в прошлом году.

“Поэтому для того, чтобы избежать этого давления на обе наши стороны, на людей, которые нас читают, смотрят и берут информацию из источников украинской прессы и азербайджанской, - такой двусторонний мост давно нужно было бы навести. Мы можем только приветствовать, что он наводится сейчас”, - подчеркнул Арестович и выразил надежду, что создание “Международной медиаплатформы Украина–Азербайджан” перерастет в долгое, дружеское и бесконечное сотрудничество.

По его мнению, системное, постоянное и честное информирование граждан относительно событий в Украине и Азербайджане может помочь противодействовать недобросовестному влиянию извне. “Тогда мы имеем очень хороший шанс сделать работу, которая позволит людям получать реальную информацию, причем как в режиме постоянном, так и в режиме кризисного реагирования, что очень немаловажно”, - сказал Арестович.

В свою очередь, народный депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой Людмила Марченко отметила, что, когда обострилась ситуация в Карабахе, в Украине переживали по этому поводу и искали объективную информацию. “Для нас это было важно, поскольку в Украине на самом деле существует такой информационный вакуум при поиске целостной, первоочередной информации”, - сказала Марченко.

Также она отметила, что существует проблема кибератак в информационном пространстве и кибербуллинга.

По словам Марченко, одна из задач создания “Международной медиаплатформы Украина–Азербайджан” состоит в том, чтобы вовлекать журналистов Украины и Азербайджана в освещение событий, которые происходят в обеих странах.

Она считает, что эта платформа должна способствовать искоренению такого явления, как информационный кибербуллинг, обмену опытом, в том числе между журналистами.

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, доктор юридических наук Хикмет Джавадов рассказал, что его организация следит за событиями в Украине и Азербайджане и сравнивает удачные проекты в СМИ в обеих странах.

“В последние годы есть общая проблема Азербайджана и Украины – это территориальная целостность. В Азербайджане за 44 дня, что была отечественная война, можно сказать, что решили эту проблему, но все понимают, что враг так не думает, и думает, что в ближайшее время возьмет реванш, и кроме того, я думаю, что Украину в ближайшее время также ждут те дни, когда Украина будет возвращать свои земли и очищать свою территорию от террористов”, - заявил Джавадов.

Он подчеркнул, что общественность должна быть готова к этому процессу. По его словам, во время войны в Азербайджане было много дезинформации, и ресурсы, которые распространяли неправдивую информацию, известны. “И к сожалению, это все публиковали в украинской прессе. Пока мы реагировали на это, давали какие-то опровержения, уже большинство населения и читателей были дезинформированы”, - сказал Джавадов.

В этой связи он отметил, что после многих обсуждений появилось понимание, что уже давно пора создать такую платформу, когда журналисты из Азербайджана и Украины будут совместно работать и распространять правдивую информацию.

Джавадов добавил, что появление фейковых новостей свидетельствует о том, что общественность не знает правды.

“Можно проводить между представителями СМИ встречи, можно отправлять молодых журналистов из Азербайджана в Украину, чтобы они проходили здесь практику. Также можно создать такой центр, где бы оперативно информацию, которая об Украине в Азербайджане выходит, сразу можно было проверить через своих коллег, насколько это правдивая информация. И создать в хорошем смысле фильтр для объективных новостей, чтобы про Украину в Азербайджане не распространяли (неправдивую) информацию”, - сказал он.

Председатель гражданской организации “Институт постинформационного общества” Дмитрий Золотухин отметил, что важно совместно работать в направлении наполнения информационного пространства объективной информацией, которая отражает двустороннюю позицию Украины и Азербайджана.

По его словам, создание “Международной медиаплатформы Украина–Азербайджан” отвечает целям существования его организации, а именно поиску и реализации инструментов, которые “будут не только нас защищать от угроз, но и концентрировать работу над тем, чтобы развивать себя и наших партнеров, поскольку кроме сектора безопасности, кроме угроз в информационной сфере, есть огромное количество тем, которыми действительно хотелось бы заниматься”. Речь идет об энергетике, экономике, культурном обмене, совместном развитии общин в обеих странах и т.д.

“Эта инициатива должна играть такую проактивную роль, которая будет сосредотачиваться на интересах обоих народов и стран”, - сказал Золотухин.

В круглом столе также принимали участие журналист и режиссер Фуад Алиев (Азербайджан), главный редактор газеты "Слово Азербайджана" Дмитрий Кулибаба, а также по видеосвязи медиадиректор “Global Media Group” Гамид Гамидов, главный редактор информационного агентства “Report.az” Мурад Алиев, главный редактор информационного портала “Миссия.Аз” и интернет-канала “Миссия.ТВ” Ниджат Даглар, главный редактор информационного агентства “Korrespondent.az” Расулзаде Заур Лятиф оглы, независимый журналист, политический обозреватель Акпер Гасанов, заместитель главного редактора издания “Vesti.Az” Заур Нурмамедов и другие участники.

Фото с круглого стола: https://photo.unian.net/theme/106762-mezhdunarodnyy-kruglyy-stol-v-unian-mezhdunarodnaya-mediaplatforma-ukraina-azerbaydzhan.html

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Автор: Виталий Саенко