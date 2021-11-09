Предполагается, что прохождение этой онлайн-школы, в частности, поможет поднять осведомленность среди населения о сахарном диабете.

Киев. 9 ноября. УНИАН. В Киеве презентовали бесплатную образовательную онлайн-платформу для пациентов с инсулинозависимым диабетом – "Семейную академию: "Диабет от А до Я".

Презентация состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

Председатель Киевского благотворительного фонда "Диабетик" Наталья Власенко отметила значимость работы школ самоконтроля для больных сахарным диабетом, которые обеспечивают пациентов необходимыми знаниями и навыками.

"Исследование, проведенное Фондом "Диабетик", показало, что сегодня типичными источниками информации о диабете являются онлайн-форумы и тематическая литература. В то время, как школы диабета являются наименее популярными, хотя и оказались одним из самых эффективных источников информации", - сказала она.

Власенко пояснила, что обучение в таких школах самоконтроля проводят профессиональные инструкторы – в основном, врачи-эндокринологи, а программа предусматривает не только получение знаний, но и формирование практических навыков у людей с диабетом.

"Но доступность школ самоконтроля в Украине является низкой и пропорционально уменьшается с размером населенного пункта, где проживают люди с диабетом. Особенно сейчас, во время пандемии COVID - 19, когда количество вновь выявленных пациентов увеличивается, а возможность пройти школу самоконтроля практически отсутствует", - отметила глава Фонда.

Она также отметила, что "вообще отсутствует государственная поддержка таких школ", поэтому нет централизованной программы обучения и штатного расписания преподавателей.

"Таким образом, в Украине уже давно назрела проблема создания диабетического обучения, всех категорий пациентов с диабетом", - сказала Власенко и сообщила, что Фонд "Диабетик" вместе с партнером - Общественной организацией "Знай, что ты ешь" и при поддержке Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины выступили с инициативой и создали уникальную образовательную онлайн-платформу для пациентов с инсулинозависимым диабетом – "Семейную академию: "Диабет от А до Я".

Целью создания платформы, объяснила она, является предоставление всем желающим возможности бесплатно получить "профессиональную и корректную информацию о диабете, найти ответы на свои вопросы и применить эти знания на практике".

"Мы предполагаем, что академия станет также хорошей психологической поддержкой. А особенно – для тех людей, которым только установили диагноз сахарный диабет", - отметила Власенко.

Кроме того, она отметила, что целевая аудитория Академии разноплановая: дети, подростки, молодежь и взрослые, в частности родители детей с диабетом, и врачи.

"Прохождение онлайн-школы поможет поднять осведомленность среди населения из разных уголков Украины относительно сахарного диабета. Также научит людей с диабетом преодолевать страх, укротить свою болезнь, чтобы жить полноценной яркой активной жизнью", - сказала Власенко.

Она также отметила необходимость принятия в Украине Национальной программы "Сахарный диабет", которой предусматривалось бы диабетологическое образование.

В свою очередь, детский врач-эндокринолог Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Лариса Яцунь, говоря о концепции Семейной академии, рассказала, что обучение в Академии состоит из 4-х блоков. Каждый из них имеет по 4 лекции.

В первом блоке подробно рассматривается вопрос о само понятие диабета, речь идет о его возможных осложнениях; во втором блоке подробно рассматриваются принципы питания и физическая активность при сахарном диабете; в третьем блоке речь идет о принципах лечения и его перспективные направления; в четвертый блок – диалог с экспертом – приглашены 4 специалиста разных направлений, которые предоставят самую актуальную информацию для детей с сахарным диабетом 1-го типа.

Кроме того, председатель ОО "Знай, что ты ешь" Полина Пикус заметила, что каждую неделю будет выходить по одному видеоуроку, после которых пользователи платформы смогут пройти тесты. В конце обучения участники получат сертификаты об успешном прохождении обучения.

Автор: Таня Поляковская