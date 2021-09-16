Издание посвящено 100-летию пятидесятнического движения в Украине.

Киев. 16 сентября. УНИАН. В Киеве презентовано научно-популярное издание об истории пятидесятничества в Украине.

На презентации в агентстве УНИАН издатель Игорь Степурин сообщил, что книга "История пятидесятничества в Украине" подготовлена группой исследователей и издана при поддержке издательства "Саммит-книга", она является частью юбилейной программы празднования 100-летия пятидесятнического пробуждения в Украине.

Доктор философских наук, исследователь истории протестантизма Михаил Мокиенко отметил, что юбилейное издание содержит систематизированный исторический материал от зарождения пятидесятнического движения до конца 80-х гг. ХХ ст.

"Особое внимание обращено на религиозный и политический контекст становления пятидесятничества, деятельность первопроходцев и идейных вдохновителей, миссионерскую активность и институциональное развитие движения. Также рассмотрены особенности государственной политики в религиозной сфере, региональные измерения пятидесятничества, его богословские трансформации в исследуемый период", - подчеркнул он.

Мокиенко отметил, что эта книга показывает переход пятидесятников "от гонимого меньшинства к влиятельному меньшинству". По его словам, празднуя юбилей, необходимо сосредоточиться на истоках — "на миссионерской составляющей движения, на общественном воздействии, диалогичности и других акцентах, утраченных в 50-60-х годах. Ведь ложное восприятие пятидесятничества и сегодня доминирует в определенных кругах".

Мокиенко отметил, что очень важно восстановить историческую справедливость в отношении пятидесятников, безосновательно дискредитированных в эпоху атеизма. По его словам, теперь для этого есть все предпосылки, поскольку есть доступ ко всем архивам, можно реабилитировать до сих пор не реабилитированных.

Мокиенко рассказал, что над книгой работали, в частности, кандидат философских наук Олег Борноволоков, который написал начальные разделы, исследователь истории пятидесятничества Дмитрий Коваль, который больше специализируется на исследовании западноукраинского пятидесятничества, кандидат философских наук Михаил Хромяк, который исследует это движение на Закарпатье.

Писательница Надежда Гербиш акцентировала, что очень важно понять, почему советская пропаганда пыталась дать этому движению наклейку "сектанты", чтобы оценить это движение. А также отметила, что откровенное проговаривания проблемных вопросов ведет к более быстрому пониманию и развитию.

Издатель Игорь Степурин сообщил, что книга обязательно будет в церквях, а также в книжном интернет-магазине Yakaboo и на сайте издательства "Саммит-книга".

Игорь Степурин отметил, что такая книга может появиться и в книжных магазинах, если они выразят такую заинтересованность. По его словам, тираж книги - 3 тысячи экземпляров.

На пресс-конференции выступил украинский ученый, религиовед, кандидат исторических наук Игорь Козловский, который прошел плен так называемой "ДНР". Он отметил, что очень важно, чтобы деятельность этого движения была исследована в независимой Украине. По его словам, именно пятидесятники на оккупированной территории Донбасса были устойчивыми в своих взглядах и оказывали поддержку.

В ответ Михаил Мокиенко отметил, что в ближайшее время может быть подготовлено исследование деятельности этого движения в современный период.

Глубокое знание истории позволяет видеть настоящее под особым углом, соответственно реагировать на насыщенные и противоречивые события в нашей стране и молиться за Украину в трех измерениях: как за народ, как за государство, как за территорию.

Автор: Надя Пришляк