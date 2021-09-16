Премьера альбома состоится 17 сентября в HC Hall (Киев). На концерте выступят все 10 исполнителей со своими авторскими песнями и личными историями. После презентации альбом можно будет послушать на музыкальных платформах в Интернете.

Киев. 16 сентября. УНИАН. В Киеве презентовали второй украиноязычный альбом христианской музыки "Всем сердцем", вышедший в рамках проекта Music & Art Fest "Украина всем сердцем".

Презентация до выхода альбома состоялась на пресс-конференции в УНИАН при участии исполнительного продюсера альбома "Всем сердцем", основателя медиа движения Upgrade Алекса Лешко, директора альбома, пастора Романа Кравчука и финалиста проекта "Голос страны", музыкального продюсера Вячеслава Рыбикова.

Как отметил Лешко, альбом "несет в себе современную христианскую музыку на новый манер".

Он обратил внимание, что уже во второй раз украинцы со всего мира объединились для создания альбома современной христианской музыки. Первый альбом под названием "Он во всем" в рамках проекта вышел в 2018 году.

В свою очередь Кравчук отметил, что с момента выхода первого альбома команда начала думать о продолжении истории нового направления музыкальной индустрии в Украине.

"Было много препятствий, но три года прошли, и мы в 2021 году решили рискнуть. Когда был COVID, когда кризис, мы все же рискнули и начали двигаться с креативными и очень творческими людьми... Я убежден, что каждый человек нуждается в мире, радости и любви. Именно этот альбом является ответом на многие вопросы. Уникальность этого альбома в том, что это 10 красивейших и профессиональных песен для украинской молодежи. Альбом - это 10 историй, которые были написаны жизнью. Каждая песня ранее нигде не была представлена", - рассказал Кравчук.

В то же время Рыбиков сообщил, что 10 песен для альбома были отобраны конкурсной комиссией. Национальный отборочный конкурс длился с 1 сентября по 1 декабря 2020 года.

"Люди из разных стран присылали нам свои песни. Условием было, что ты - автор песни, и она нигде никогда не звучала. То есть это новые песни", - отметил продюсер.

По его информации, на рассмотрение комиссии прислали около 230 авторских песен из разных уголков мира. После отбора и дополнительных прослушиваний каждого исполнителя осталось 10 победителей: Jane Igraeva, Maria Kuchurian & Diana Yakovyn, Андрей Чеботарев, Anya Mykoliuk Thompson, Ivanka-Manka, Neyzho, Анастасия Зиновкина, ФАВОР, Роман Касевич, Christina Longs.

В состав экспертного жюри национального конкурса вошли Рыбиков, Кравчук, Лешко, а также певец, музыкант Александр Патлис.

Запись альбома "Всем сердцем" состоялся в студии звукозаписи в Далласе (США), частично в Киеве и Лондоне.

Премьера альбома состоится 17 сентября в HC Hall (Киев). На концерте выступят все 10 исполнителей со своими авторскими песнями и личными историями. После презентации альбом можно будет послушать на музыкальных платформах в Интернете.

Проект реализован при поддержке украинской диаспоры.

Фото: https://photo.unian.net/theme/108202-prezentaciya-v-unian-vtorogo-ukrainoyazychnogo-hristianskogo-alboma-vsem-serdcem-v-ramkah-music-art-fest-ukraina-vsem-serdcem.html

Автор: Инна Андалицкая