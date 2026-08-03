В Киеве впервые официально презентовали украинско-американскую лоббистскую компанию (видео)

Впервые официально презентована украинско-американская лоббистская компания - The first Ukrainian-American strategic lobby and advocacy company.

Презентация состоялась в пресс-центре УНИАН.

"Мы официально представляем Первую украинско-американскую компанию по стратегическому лоббированию и адвокации. Это означает, что с сегодняшнего дня любой украинский бизнес, любой украинский парламентарий, любой человек может официально обратиться не просто в Национальную ассоциацию лоббистов и попросить их предоставить украинского лоббиста для взаимодействия, но и к американским лоббистам. То есть сегодня в Украине открыты двери для взаимодействия с американским рынком лоббистов абсолютно легально", – сказал Алексей Шевчук, лоббист, глава Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам лоббирования.

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По его словам, это выход украинского лоббирования на международный уровень, которого ждали более 30 лет.

"Сегодня – шаг к созданию украинско-американского мостика дружбы в сфере лоббирования и цивилизованной культуры, продвижения нормативных актов, проектов, инвестиционных проектов. Сегодня все старые кулуарные схемы уходят в небытие", – подчеркнул Шевчук.

Алекс Чен (Alex Chen), эксперт по лоббизму в США и украинско-американскому стратегическому партнерству, заявил, что Первая украинско-американская компания по стратегическому лоббированию и адвокации была создана, чтобы помочь серьезным организациям понять обе политические системы, охватить нужных людей, подготовить убедительные аргументы и продолжить работу с помощью практического подхода.

"Это решение влияет на безопасность, восстановление, инвестиции, энергетику, технологии и будущее Украины и Европы", – отметил он.

По словам Чена, прочное сотрудничество между двумя странами не всегда означает, что их институты четко понимают друг друга.

"И мы видим, что сейчас существует явный институциональный разрыв между Киевом и Вашингтоном. Украинская организация может преследовать четкую цель в Киеве, но у Вашингтона есть свой собственный процесс. И организация должна знать, что каждый офис обладает определенными полномочиями, кто имеет влияние на данный вопрос, какие доказательства требуются и какие действия необходимо предпринять. То же самое касается и другого направления. Американская организация может видеть возможности в Украине, но ей все равно нужны надежные знания местной специфики и авторитетные украинские партнеры", – пояснил Алекс Чен (Alex Chen).

Со своей стороны Виолетта Суханова, директор The first Ukrainian-American strategic lobby and advocacy company, лоббист, эксперт в сфере Government Relations, подчеркнула, что в Украине есть сильные технологические решения, сильные команды, сильные бизнес-ассоциации, инвестиционные компании, которые способны быть конкурентоспособными далеко за пределами нашей страны.

"И украинские предприниматели научились выживать в тех условиях, которые для других стран не являются реальными для ведения бизнеса вообще и невозможны. Наша работа начинается не с вопроса, с кем вы хотели бы встретиться, она начинается с вопроса, какого результата вы стремитесь достичь. Для одной компании это может быть выход на американский рынок, для другой – поиск стратегического партнера или инвестора; для профессиональных объединений – представление позиции отрасли на международной арене; для инвестора – понимание регуляторной среды и возможных рисков; для международного проекта – налаживание стабильного взаимодействия между украинскими и американскими участниками. В этом и заключается наша основная цель. Мы помогаем превратить общее намерение в понятную и управляемую программу", – отметила Суханова. Дмитрий Бузанов, адвокат, лоббист, заместитель главы Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации, рассказал, что сегодня существует онлайн-платформа, основанная на публичных открытых данных, взятых из реестра прозрачности лоббирования НАЗК.

"Это важнейший этап – когда система заработала, и вот следующая отчетная кампания уже полностью прозрачна. И уже нельзя говорить, что лоббист – это какой-то коррупционер. Мы можем полностью увидеть всю картину: когда, к какому должностному лицу, по какому вопросу, что было предметом обсуждения, какова была стоимость, в чьих интересах. Все в два-три клика. Главная страница сразу выводит всю информацию, которая может заинтересовать. На данный момент зарегистрировано 202 лоббиста, 174 из них – активные, которые ведут деятельность", – сообщил Бузанов.