Представители сферы циркового искусства рассказали о достижениях украинских артистов на Международном фестивале циркового искусства в Италии.

Киев. 10 декабря. УНИАН. В "Национальном цирке Украины" подготовили новогодне-рождественское представление "Чудеса Рождества - 2022".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Государственного предприятия "Национальный цирк Украины" Владислав Корниенко.

"Мы завершили в начале декабря программу "Акватория". Почти 50 раз показали зрителю. Мы собрали невероятное количество зрителя на спектаклях. И, как ни странно, Киевский цирк продолжает демонстрировать очень хорошее наполнение зала, независимо от того, что у нас были ограничения", - сказал он.

Корниенко также сообщил, что в цирке подготовили новую программу.

"Я хочу анонсировать программу, которая начнется традиционно со дня святого Николая и будет продолжаться вплоть до 16 января. То есть от 19 декабря до 16 января ежедневно будет программа", - рассказал он и добавил, что эта программа называется "Чудеса Рождества - 2022".

Гендиректор цирка уточнил, что в программе сочетается фольклорно-этнографический, театрализованный, музыкальный и хореографический материал.

Кроме того, Корниенко рассказал о 9-м форуме любителей циркового искусства в "Национальном цирке Украины" и о победах юных артистов на 22-м Международном фестивале циркового искусства "Latina" в Италии.

"Участие в подобного рода фестивалях для государства Украина – это невероятно важный шаг и важна компенсация того, что мы являемся неотъемлемой частью как европейской, так и мировой культуры, искусства, в частности, циркового искусства", - отметил он.

Владислав Корниенко отметил, что на фестивале всего было разыграно 9 наград, из которых 3 получила Украина. "Ни одна страна мира не получила более одной награды. Цирковые артисты из Украины получили три", - подчеркнул он.

В свою очередь, преподаватель Киевской детской музыкальной школы №14 им. Д.Кабалевского Людмила Носенко представила собравшимся на пресс-конференции серебряного призера фестиваля циркового искусства в Италии Владиславу Нараеву (жанр – ручной эквилибр) и бронзового призера этого фестиваля Амели Билык (жанр – свободная проволока).

Корниенко также добавил, что пара украинских воздушных гимнастов выиграла одну из двух "золотых" наград фестиваля.

Автор: Инна Андалицкая