Учебные центры НАМО имеют самое современное тренажерное оборудование, которое постоянно модернизируют, а эксперты ассоциации – это специалисты с многолетним опытом работы в морской отрасли.

Киев. 14 января. УНИАН. Объединение учебных заведений "Национальная ассоциация морского образования" будет всячески содействовать всестороннему укреплению Украины как морского государства, а также подготовке высококвалифицированных специалистов для мировой морской индустрии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила руководитель Национальной ассоциации морского образования (НАМО) Галина Туманян.

"В первую очередь, наша цель – сообщить о существовании такой организации, как НАМО. Украина является морским государством. Она получила этот статус благодаря своему географическому положению, а также благодаря своему вкладу в развитие судоходства. Создание условий для построения современной модели организации судоходного бизнеса в стране, привлечение инвестиций в судоходство, судостроение, судоремонт, повышение привлекательности морских и речных портов для грузопотоков и мировых судоходных линий, обеспечение принципиально нового уровня привлекательности украинского флага для судовладельцев, возвращение утраченных и привлечение новых судов для регистрации в Украине – вот неотложные задачи на данный момент. Однозначно, что основой этого процесса должны стать высококвалифицированные кадры морской области, опытные специалисты и управленцы, профессионалы, знающие мировые требования и тенденции в сфере безопасности мореплавания", - заявила Туманян.

Она отметила, Национальная ассоциация морского образования – это объединение учебных заведений, которые готовят специалистов для мировой морской индустрии.

"Учебные центры проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации рядового и командного состава на высоком уровне международных стандартов качества и безопасности. Моряки, прошедшие обучение, должны приобрести не только качественные теоретические знания, но и, благодаря тренажерному обучению, практические навыки и умения, квалифицированно и оперативно выполнять свои обязанности на борту судна в разных ситуациях", - пояснила руководитель НАМО.

Туманян добавила, что подготовка проводится в соответствии с STCW-78\95 по программам, одобренным Морской администрацией Украины. НАМО, подчеркнула она, осуществляет деятельность в сфере профессионально-технического образования, связанную с подготовкой квалифицированных рабочих, на основании лицензии, выданной Министерством образования и науки Украины.

"Учебные центры, входящие в состав организации, имеют самое современное тренажерное оборудование, которое постоянно модернизируют. Эксперты ассоциации – это специалисты с многолетним опытом работы в морской отрасли. Это – офицеры морского флота, преподаватели, инструкторы, общественные деятели, ведущие юристы, ученые, которые зарекомендовали себя как высококвалифицированные специалисты", - уточнила Туманян.

В пресс-конференции Национальной ассоциации морского образования также приняли участие: директор ТОВ "Черноморский тренажерный центр" Надежда Колиушко; основатель учебного центра "Образовательный Альянс" Виктория Шпотенко; директор международного морского тренировочного центра Максим Безаготий; представитель морского тренажерного центра "КИТ" Альберт Сахно.

Представители НАМО отметили, что основная цель Ассоциации – содействие всестороннему укреплению Украины как морского государства.

Кроме того, руководитель уточнила, что среди целей НАМО:

- содействие созданию правовой базы деятельности тренажерных центров, основанной на международном опыте и законодательстве;

- содействие обмену информацией, опытом и квалифицированным персоналом среди тренажерных центров;

- представительство и защита интересов членов Ассоциации в организациях и учреждениях всех уровней;

- осуществление мероприятий, способствующих защите интересов украинских моряков на мировом рынке труда;

- пропаганда лучшего украинского и мирового опыта в области образования и обучение на морских тренажерах, в том числе в соответствии с требованиями EMSA и IMO;

- развитие сотрудничества с украинскими и зарубежными организациями, создание условий для увеличения конкурентоспособности членов ассоциации.

"Одной из самых фундаментальных задач нашей ассоциации является формирование образовательного процесса, который будет обеспечивать надлежащее качество уровня образования", - подчеркнула Туманян.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/110668-press-konferenciya-v-unian-nacionalnaya-associaciya-morskogo-obrazovaniya-cel-sozdaniya-videnie-plany.html