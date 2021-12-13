Зоозащитники констатируют первые результаты действия закона 2351, вступившего в законную силу 8 ноября.

Киев. 13 декабря. УНИАН. В Верховной Раде Украины находятся на рассмотрении еще 10 законопроектов по защите животных в Украине, инициированных активистами-экологами и зоозащитниками.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

"Всего в Комитете по экологии Верховной Рады было 11 законопроектов, которые подготовили активисты, зоозащитники. Из них был принят пока один – 2351. Другие законопроекты пока не приняты", - отметил он.

По словам Борейко, уже есть первые результаты действия закона 2351, вступившего в силу 8 ноября. Например, с улиц Киева исчезли фотографы с животными, а в Харькове запретили КП им. Шаповала отлавливать и уничтожать бездомных животных для регулирования их численности. В то же время принятия ждет еще ряд важных законопроектов.

Адвокат, активистка ОО "Открытые клетки Украина", автор природоохранных и зоозащитных законопроектов Светлана Руденко подчеркнула, что уже пришло время принятия других инициатив. Это, в частности, законопроект 5409, который запрещает использование всех животных в цирках, ограничит использование животных в контактных зверинцах; законопроект 3563, который касается запрета участия детей в охоте.

"3563 - этот законопроект должен лишить права охотников привлекать к охоте детей. Поскольку это процесс опасный для человека, не имеющего навыков обращения с оружием, и травматический опыт для ребенка. Для ребенка - это маленькое беззащитное существо, которое умирает на его глазах, и вряд ли это хороший опыт. Мы уверены, что 3563 должен быть поставлен на голосование. Потому что это является логическим продолжением тех законодательных норм, которые уже есть в Украине, и направлен на защиту не только животных, но и детей", - подчеркнула Руденко.

По словам зоозащитников, также речь идет о законопроекте 3200, который касается борьбы с браконьерством, в частности, запрещает тепловизоры для охоты, а также направлен на защиту лосей и хорьков; определяет размер платы частными охотничьими хозяйства за пользование охотничьими угодьями, которая должна направляться на финансирование лесхозов, которым принадлежат угодья. В комитете ВРУ также находятся, в частности, законопроект 5302 - направлен на защиту волков и кошек, 6314 – об охоте на уток.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив Европейского Союза в сфере охраны животного и растительного мира" (№2351). 6 августа его подписал президент Украины. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления его в силу.

Закон запрещает содержание хищных животных возле ресторанов, баз отдыха, гостиниц, ночных клубов.

Также данный закон запрещает массовые убийства как способ регуляции численности животных; пропаганду жестокого обращения с животными, попрошайничество с животными и предоставление фотоуслуг, кроме зоопарков, цирков, дельфинариев.

Также им введены штрафы от 170 грн за неубирание владельцем животного его экскрементов в общественном месте и тому подобное.

Автор: Инна Андалицкая