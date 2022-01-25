Заявили, что готовы пополнить ряды теробороны, 68% опрошенных мужчин и 48% опрошенных женщин.

Киев. 25 января. УНИАН. В ряды территориальной обороны готовы уже сейчас вступить 56% украинцев.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, ссылаясь на результаты социологического исследования "Готовы ли украинцы к большой войне".

Так, на вопрос "Готовы ли Вы лично принять участие в рядах теробороны в случае их создания в Вашей громаде?" ответили "однозначно да" - 19% респондентов и "скорее да" - 37%. Отметили, что скорее не готовы - 28% опрошенных, точно не готовы – 16%.

"То есть мы можем говорить, что 56% украинцев готовы вступить в ряды теробороны. На самом деле, это более чем высокая цифра на сегодняшний день. Есть определенный энтузиазм, есть подъем", - отметил Денисенко.

При этом он сообщил, что из числа опрошенных мужчин однозначно готовы вступить в тероборону 31%, из числа женщин - 11%; скорее готовы вступить в ряды теробороны – еще 37% мужчин и 37% женщин. "То есть 68% мужчин говорят о том, что готовы к вступлению в тероборону, и 48% женщин", - подчеркнул Денисенко.

По его информации, в ходе исследования изучался вопрос о том, насколько украинцы чувствуют себя защищенными. Для этого респондентам ставился вопрос, достаточно ли действий со стороны властей Украины для обеспечения защиты страны.

Ответ "однозначно да" дали 5% опрошенных, "скорее да" – 31%, "скорее нет" – 47% и "точно нет" – 17%.

Опрос проводился в период с 1 по 23 января 2022 года. В онлайн-опросе приняли участие 1200 респондентов из разных регионов Украины (кроме городов на временно неподконтрольных территориях части Донецкой и Луганской областей, оккупированной АР Крым). Статистическая погрешность не превышает 2,89%.