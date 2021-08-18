Федерация объявила о планах на 2022 год: намечено 6 турниров, первый - в Токио.

Киев. 18 августа. УНИАН. В сентябре в Киеве состоится матч-встреча сборных команд Украины и Турции по кикбоксингу.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Федерации профессионального кикбоксинга Украины К1 Ахмад Ахмедов.

Мероприятие запланировано на 11 сентября и будет проведено на территории спорткомплекса Киевского национального университета строительства и архитектуры (ул. Просвещения, 3).

"6 июня, как мы и планировали, провели Чемпионат Украины среди профессионалов. Выявили первых, вторых, третьих и до 8-го номера, выставили рейтинг бойцов, которые есть в Украине. И теперь наша Федерация начинает мировую серию – это матчевые встречи с представителями разных стран. У нас запланировано уже около 10 таких встреч, и в этом году ближайшая матчевая встреча - со сборной Турции", - отметил Ахмедов.

В частности, в этом году, по его информации, также запланирована на 30 октября матчевая встреча нашей сборной со сборной (объединенной) Иордании и Марокко. Она состоится во Дворце "Украина" в Киеве.

Далее, как сообщил Ахмедов, 25 декабря под эгидой Федерации будет проведен турнир в Абу-Даби, где наша сборная выступит против сборной 4 стран, в том числе Иордании и Польши.

"На 2022 год намечено 6 турниров, то есть каждые два месяца. Первый запланирован в Токио, и практически на завершающей стадии сегодня переговоры с представителями Японии", - сказал гендиректор Федерации.

О ближайшей встрече нашей сборной он проинформировал, что с 27 августа по 10 сентября будут проведены учебно-тренировочные сборы. В них примут участие около 30 бойцов. Наша сборная будет готовиться к встрече со сборной Турции в Буковеле, и Федерация обеспечивает для них бесплатное проживание, питание и все условия для полноценных тренировок.

По словам Ахмедова, уже есть понимание, какие сильные стороны у турецких бойцов и к чему готовить наших кикбоксеров.

По словам президента Федерации профессионального кикбоксинга Украины Алексея Мазниченко, встреча со сборной Турции даст возможность проявиться нашим кикбоксерам.

"Уже на эту матчевую встречу подключаются крупные спонсоры, которые поддерживают нашу Федерацию, развитие бойцов. И мы сейчас прорабатываем новые цели, которые позволят нам двигаться дальше", - отметил Мазниченко.

Он сообщил, в частности, что удалось подписать меморандум по обеспечению трансляции боев в 120 странах на 42 языках.

"Тот турнир, который состоится в Абу-Даби, будет очень масштабным. И контракты, и гонорары бойцов будут очень "вкусными", - отметил, между прочим, он.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/107329-press-konferenciya-v-unian-otnositelno-budushchego-matcha-vstrechi-po-kikboksingu-ukraina-turciya.html

Автор: Инна Андалицкая