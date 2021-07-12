Также представители политсилы выступают за восстановление районных в городе администраций.

Киев. 12 июля. УНИАН. В политической партии «Слуга народа» настаивают на необходимости разделения должностей главы Киевской городской госадминистрации и городского головы в рамках децентрализации власти в столице.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила руководитель городской организации политсилы, народный депутат Украины, доктор экономических наук Леся Забуранная.

По ее словам, несмотря на 7 лет активной децентрализации в Украине, столица до сих пор остается не охваченной реформой. Из-за этого в Киеве, по словам парламентария, существующие проблемы не только не решаются, а обостряются. В частности, она напомнила об информации правоохранителей о коррупции в коммунальных предприятиях, отметила плохое состояние жилищно-коммунального хозяйства, состояние развития городского транспорта, в частности метро, ​​проблемы экологии, неконтролируемую застройку и т.п.

«Мы однозначно понимаем, что отсутствует эффективное управление городом», - заявила Забуранная.

Она отметила, что депутаты Верховной Рады от «СН» и депутаты Киевсовета от политсилы однозначно убеждены в том, что должны за короткий срок изменить ситуацию к лучшему, в частности, разработать и представить достойную и эффективную альтернативу развития города.

По ее словам, пора проводить децентрализацию управления и разделение должностей киевского городского головы и главы КГГА - первые шаги реформы управления городом.

"Что касается вопроса децентрализации. Самое главное сегодня, в чем нуждаются киевляне - это в реальных шагах и действиях, и видении того, как улучшается их жизни. И непосредственно в том ракурсе, в той системе, с той узурпацией всех полномочий мы понимаем, что это не произойдет еще очень долго. и только непосредственно разделение должностей, непосредственно предложение четких стратегических шагов, которые ранжированы по срокам выполнения, имплементация стратегии и определенные кадровые изменения точно смогут позволить сделать процесс децентрализации быстрым, а самое главное - заметным в хорошем смысле для киевлян», - сказала Забуранная.

Она сообщила, что у политсилы есть видение того, как решить существующие в городе проблемы.

"На данный момент на финальной стадии находится Концепция развития и Стратегия развития, которую мы предлагаем. И она будет включать не менее 10 основных блоков, которые непосредственно будут направлены на ту главную миссию Киева, которую мы перед собой видим. А мы видим, что Киев в ближайшие годы должен стать государственным центром управления науки, центром культуры, образования, экологических инициатив, спорта и туризма, а также уникальным международным и логистическим центром», - сказала депутат.

По ее словам, концепция и ее поэтапные шаги будут представлены на отдельной пресс-конференции в ближайшее время. Забуранная подчеркнула, что документ охватывает вопросы всех сфер города, в том числе создания комфортных условий проживания людей, мобильности, сохранения уникального исторического наследия, зеленых зон и благоустройства города, медицинских услуг и т. п.

В свою очередь народный депутат Юлия Гришина отметила, что Киев является самым богатым городом Украины, но уровень жизни не соответствует тому статусу, который носит город.

«Мы каждый день наблюдаем хаотичные застройки, каждый день мы говорим, что в Киеве должен появиться Генеральный план развития, но констатируем, что его нет. Инженерные сети, коммунальная инфраструктура не соответствуют уровню современного города ... Мы констатируем в комитете образования (ВРУ), что в Киеве нет концепции развития социальных инфраструктурных проектов - детских садов, школ, медицинских учреждений. Ее сегодня просто не существует, в отличие от других городов Украины. В Киеве очень сложная ситуация с инклюзивно-ресурсными центрами: за три года не открыто ни одного, и сейчас работают только 10 при потребности в 50 ... Мы с вами с 2014 года слышим разговоры, что будет построено метро на Виноградарь, на Троещину. На самом деле, несмотря на то, что выделяются огромные средства ежегодно на строительство метро, ​​результата нет до сих пор», - прокомментировала Гришина.

Она подчеркнула, что ситуацию нужно исправлять, и безотлагательно.

«Подводя итог, я могу сказать: нам ситуация в Киеве вполне понятна. Мы констатируем тот факт, что система управления нашим городом не является прозрачной, не является эффективной, по отдельным направлениям - абсолютно критическая. И ее нужно исправлять очень быстро. И у нас сегодня в городе нет ни полноценного самоуправления с привлечением общественности к управлению городом, ни полноценной фактически государственной власти. Так дальше не может продолжаться», - сказала Гришина.

Относительно развития местного самоуправления в столице депутат Киевсовета фракции «СН» Андрей Витренко в ходе пресс-конференции отметил, что политсила поддерживает возвращение районных советов в столице, которые были ликвидированы решением Киевсовета от 9 сентября 2010 года.

«Рост демократии в городе и будет основываться на образовании районных советов, как и было это раньше. Сейчас можно наблюдать тенденцию к децентрализации власти в одном доме на Крещатике, 36. Районные советы, мы считаем, будут эффективным инструментом для достижения цели - децентрализации Киева. Поэтому мы будем поддерживать образование районных советов в городе», - сказал он.

Также Витренко сообщил, что депутаты Киевсовета готовят изменения в положение об Общественных советах в столице.

«Они должны быть не «междусобойчиком» лояльных к голове (председателю КГГА или РГА - УНИАН) лиц, а должны быть действительно влиятельными общественными организациями и избираться по другому принципу, чем сейчас. И мы будем инициировать изменения в Положение о выборах в Общественный совет», - сказал Витренко.

Фото: https://photo.unian.net/theme/106537-press-konferenciya-v-unian-na-temu-sovremennye-vyzovy-razvitiya-stolicy-ukrainy-i-puti-ih-resheniya-decentralizaciya-klyuchevye-shagi-k-effektivnomu-upravleniyu-kievom.html

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Автор: Инна Андалицкая