Эксперты отметили: вместо того, чтобы преступников привлекать к ответственности, полиция и прокуратура совершенно отстранились от этого.

Київ. 23 вересня. УНІАН. В Украине ежедневно происходит по меньшей мере одно незаконное действие в реестрах - Государственном реестре прав на недвижимое имущество и Едином реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований.

Об этом свидетельствуют представленные в агентстве УНИАН результаты исследования, которое проводилось журналистами Центра журналистских расследований "Наши деньги" в течение восьми месяцев.

"Последние восемь месяцев мы активно сотрудничали по анализу защиты собственности, анализа ситуации в стране, которая касается защиты собственности, восстановление нарушенных прав собственников. А также тенденций, которые существуют в нынешней политической ситуации в стране, и тех решений, которые принимают так называемые новые политики, и это отражается на интересах собственников", - отметила генеральный директор общественного объединения "Бизнес-Варта" Ольга Матвеева.

Она добавила, что в первую очередь при анализе эксперты обращали внимание на работу Министерства юстиции и Коллегии по рассмотрению жалоб при Минюсте.

Присутствующий на пресс-конференции журналист издания "Наши деньги" Алексей Шалайский отметил, что проводя исследования, журналисты хотели посмотреть тенденцию рейдерства в Украине и последствий за такие действия.

"В целом можно сказать, что сейчас рейдерство в стране примерно выглядит следующим образом. Если сравнить это с кражей в троллейбусе: ты украл деньги, то хотя бы на несколько дней, но тебя могут посадить в тюрьму. А если бы это было рейдерство, то это выглядело бы так: украл деньги - подавай в суд на этого человека, который украл деньги, чтобы он их вернул", - сказал Шалайский.

"Это доходит до абсурда - вместо того, чтобы преступников привлечь к ответственности, хотя бы "догонять", то полиция и прокуратура абсолютно отстранились от этого. Они не знают, как это делать, и максимум, что они могут доказать - это то, что нотариус или регистратор где-то ошибся и "случайно" не там проставил подпись, или "случайно" не заметил отсутствие какого документа и "случайно" кому-то отписал 100 гектаров земли", - добавил журналист.

В свою очередь, журналистка Центра журналистских расследований "Наши деньги" Алина Стрижак отметила, что если бы в Украине работала судебная система и правоохранительные органы, то функции существующей антирейдерской коллегии при Минюсте возможно были бы не нужны. Но так как работа этих структур не является достаточно эффективной, то работа коллегии является крайне актуальной, а ее функции должны быть расширены.

"Мы обнаружили, что в Украине ежедневно происходит по меньшей мере одна незаконное действие в реестрах. Мы промониторили более 2000 решений Антирейдерской коллегии и ее филиалов, без учета повторных", - сказала она, добавив, что по состоянию на начало сентября 2021 года в Минюсте обнародовали информацию о решении по более 72% жалоб.

Стрижак сообщила, что 416 жалоб, то есть, 24,5% из обнародованных, удовлетворили. Это означает, что решение регистраторов во всех случаях отменили. Не все из этих нарушений можно назвать "подтвержденным рейдерством". Например, несколько десятков жалоб касаются регистраций права собственности на МАФ или право аренды на 2 года, которые не подлежат регистрации, или же речь идет о какой-то технической ошибке. Поэтому правильнее употреблять формулировку "незаконные действия в реестрах", пояснила эксперт.

Впрочем, в 269 случаях регистраторам блокировали или и аннулировали доступ к реестрам за грубые нарушения. 325 из аннулирований, блокировок и отмен касались регистраций, совершенных с сентября 2019 года, то есть со времени, когда в Минюст пришла новая команда.

Стрижак отметила, что общее количество регистраций в реестре прав и юрлиц ежегодно составляет более 6 млн. Сомнительных регистраций зафиксировано больше в Государственном реестре вещных прав - 201 аннулирование и блокировка. В Едином реестре юрлиц - 68 блокировок и аннулирований.

Эксперты считают, спрос на решения "околорейдерских" проблем больше, чем возможности Министерства юстиции. Людей, у которых проблемы с регистрациями, в ведомство обращается несколько тысяч в год. Поэтому нужно внести ряд изменений в нормативно-правовые акты и расширить функции коллегии.

Юрист "Бизнес-Варта", адвокат "Юридической компании "Капитал" Анна Калинчук отметила, что первым общим шагом к необходимым изменениям в законодательство должна быть Стратегия защиты собственности и бизнеса, включая "дорожную карту" пошаговых преобразований, изменений и совершенствования на уровне ключевых министерств - Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства экономики, Министерства цифровой трансформации, Министерства инфраструктуры - по усилению защиты собственности и бизнеса.

"Отталкиваясь от этого, следующие направления, которые мы могли выделили, условно делятся на уголовно-правовое направление, направление регистрации и нотариата, направление точечных изменений. Например, как в закон о кооперации или в закон об обществах с ограниченной ответственностью и различные инструкции", - добавила юрист.

Автор: Анна Бредихина