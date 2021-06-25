Акция "Support. Don’t Punish"

Согласно действующему законодательству к уголовной ответственности привлекают наркозависимых за потребление наркотиков, хотя формально это декриминализировано еще с 1986 года.

Киев. 25 июня. УНИАН. В Стратегии государственной политики Украины относительно наркотиков на период до 2030 года должно быть декриминализировано потребление наркотических веществ.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили участники общественных организаций, отстаивающих права наркозависимых.

По словам представителя сообщества людей, употребляющих наркотики, в Национальном совете по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу при кабинете министров, программный менеджер Европейской группы по лечению СПИДа Антона Басенко, сегодня идет обсуждение проекта стратегии наркополитики до 2030 года, и эта стратегия должна избавиться от «обвинительного уклона» в отношении наркозависимых, которые покупают наркотики для собственного потребления без цели сбыта.

Басенко отметил, что эта стратегия определит наркополитику государства на ближайшие 10 лет, и она должна рассматривать проблему наркомании как проблему общественного здоровья, а не вопрос Министерства внутренних дел, которое смотрит на наркоманию как на вид преступности.

В свою очередь юрист Всеукраинского объединения людей с наркозависимостью «Волна» Ирина Максимова заявила, что на сегодняшний день в Украине, несмотря на декриминализацию потребления наркотиков, наркополитика государства продолжает быть карательной.

Со стороны силовых структур, отметила она, прежде всего МВД, продолжается «охота» на наркозависимых, а не борьба с распространителями наркотических веществ.

«Таким образом, в МВД улучшают статистику якобы борьбы с наркопреступностью. В полиции открывают дела по «наркотическим статьям», большинство из них вскоре закрывают из-за отсутствия состава преступления, однако в статистику эти дела идут как успешная борьба с наркопреступностью», - отметила правозащитница.

Кроме того, она обратила внимание на еще одну проблему, а именно определение минимальных доз, после которых потребителей наркотиков привлекают к уголовной ответственности: на сегодняшний день эти дозы в десять раз меньше, чем в европейских странах.

Она привела примеры судебных дел, когда людей привлекали к уголовной ответственности и наказывали лишением свободы за то, что у них был найден шприцы с остатками наркотических веществ весом 0,011 гр.

«Видимость борьбы с наркопреступностью демонстрирует решение суда. Человек был осужден по сути за пустой шприц с остатками наркотического вещества в игле шприца, где находилось 0,148 декабря наркотического вещества. Или 0,011 грамма особо опасного вещества - опия ацетилированного», - сказала Максимова.

Она пояснила, что такие дозы, за которые привлекают к уголовной ответственности потребителей наркотиков, установлены приказом Министерства здравоохранения №188.

Она добавила, что по сути в Украине сложилась парадоксальная ситуация, когда потребление наркотических веществ декриминализировано, и вместе с тем наркозависимых привлекают к уголовной ответственности за остатки наркотических веществ, найденных у них, а также за приобретение и хранение наркотических веществ для собственного потребления. То есть закон не наказывает за потребление наркотиков, но наказывает за их приобретение и хранение для потребления.

Выход из этой ситуации участники пресс-конференции видят прежде всего в настоящей декриминализации потребления наркотиков путем увеличения в 10 раз минимальной дозы, которую наркозависимый может приобрести и хранить для собственного потребления без угрозы попасть в тюрьму, а также в замене уголовной ответственности на административную для потребителей наркотиков.

Кроме того, перед началом пресс-конференции участники провели акцию на Европейской площади в Киеве «Гайки украинской наркополитики».

Такое название было выбрано для ежегодного мероприятия в рамках Глобальной кампании за изменение репрессивной наркополитики «Поддержать, не наказывать» (Support. Don’t Punish).

Участники акции призвали государство изменить направление наркополитики с карательного на поддерживающее, то есть рассматривать наркозависимых как больных химической зависимостью, а не как преступников, применять европейский способ борьбы с наркопреступностью, поскольку уменьшение спроса на наркотические вещества уменьшает их предложение.

В пресс-конференции приняли участие: Антон Басенко, представитель сообщества людей, которые употребляют наркотики в Национальном совете по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции / СПИДа при Кабинете Министров Украины, программный менеджер Европейской группы по лечению СПИДа; Ирина Максимова , юрист Всеукраинского объединения людей с наркозависимостью «ВОЛНА»; Татьяна Лебедь, директор Всеукраинского объединения наркозависимых женщин «ОНА»; Дмитрий Шерембей, глава Координационного совета БО «100% Жизнь»; Жаннат Космухамедова, руководитель Регионального офиса УНЗ ООН в Восточной Европе (онлайн).

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Автор: УНИАН