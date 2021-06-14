Создатели проекта планируют за полтора года оцифровать все земли в Украине.

Киев. 14 июня. УНИАН. В Украине презентовали проект "Vkursi Zemli Ukraine: Цифровизация земельного банка Украины" – всеукраинский проект по цифровизации земель за пределами населенных пунктов, который содержит данные из различных государственных реестров и позволяет отобразить множество параметров того или иного земельного участка.

Проект презентовали в пресс-центре УНИАН команда экспертов Vkursi Agro, SmartFarming, юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры" при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как отметил СЕО компании Vkursi Agro Роман Граб, проект поможет Украине провести цифровую трансформацию в сфере земельных отношений, а также получить больше информации о конкретных сельскохозяйственных участках накануне открытия рынка земли.

"Vkursi Zemli Ukraine - это наш вклад в прозрачность земельных отношений в Украине. Это масштабное исследование, в рамках которого за 1,5 года мы планируем оцифровать все земли в Украине, проанализировать собранные данные и создать открытый портал с аналитикой различных параметров земельных отношений. Каждый гражданин сможет быстро и просто получить обобщенную информацию о земле Украины по полному набору характеристик - как на уровне областей, так и отдельных общин", - рассказал эксперт.

Уже полностью оцифрованы земли Сумской области, а данные по Киевской и Винницкой областям находятся на финальной стадии оцифровки и вскоре будут доступны на сайте https://vkursiagro.com.ua/.

В частности, в Сумской области исследование помогло выявить риски потерь для местных бюджетов в размере 788 млн грн, связанные с теневой арендой и другими факторами неэффективного учета земельных отношений.

Заместитель министра агрополитики по цифровой трансформации Тарас Дзьоба, присутствовавший на презентации, отметил, что в Украине существует проблема неточностей в государственных реестрах.

"Мы сталкиваемся с проблемой некачественных данных в самих реестрах, поэтому необходимо заниматься вычисткой реестров, установить правила их наполнения. Тем не менее, почти тридцатилетняя проблема наконец начала решаться, и здесь важно участие общественности и частного бизнеса, который вносит свой социальный вклад. Очистка реестров также поможет государству создавать более качественные сервисы", – сказал замминистра.

Точные данные о земельных участках важны в контексте запуска рынка земли, отметил юрист компании «Василь Кисиль и Партнеры» Владимир Игонин.

"Рекомендую накануне открытия рынка земли проверить, корректно ли их данные отображаются в Государственном земельном кадастре, реестре прав на недвижимое имущество. Несоответствия могут создать проблемы при купле-продаже земли, но если вы своевременно увидите неточности и внесете правильные данные в реестр, вы себя обезопасите", – подчеркнул юрист.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий рынок сельскохозяйственных земель в Украине с июля 2021 года.

Закон предусматривает поэтапную земельную реформу: с 1 июля 2021 года покупать сельскохозяйственные земли смогут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. На втором этапе, с 1 января 2024 года, размер концентрации увеличится до 10 тысяч гектаров, а покупать земли смогут также юридические лица.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что рынок земли в Украине будет запущен в штатном режиме с 1 июля 2021 года, до этого времени парламент примет ряд необходимых подзаконных актов для завершения земельной реформы.

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Автор: УНИАН