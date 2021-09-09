Министерство здравоохранения уже дало разрешение на их применение, пока тесты проходят процедуру верификации.

Киев. 9 сентября. УНИАН. В Киеве презентовали уникальные ПЦР-тесты, сертифицированы ВОЗ, которые позволяют определить наиболее опасные мутации COVID-19.

Презентация состоялась сегодня в пресс-центре УНИАН.

"Это единственные тесты в мире, которые имеют международную сертификацию ВОЗ. Эти тесты могут в течение 27 минут дать ответ, какая разновидность мутации COVID-19 есть у человека – Альфа, Бета, Гамма или Дельта. Это лучшие мировые образцы наших партнеров для того, чтобы Украина использовала не благотворительные остатки тестов, а образцы, которые нам позволят очень быстро предупредить распространение пандемии. Врачам это позволит найти лучшие и быстрые пути для лечения больных. Министерство здравоохранения дало официальное разрешение на введение этих тестов в оборот и на сегодняшний день тесты проходят процедуру верификации для возможности закупки медицинскими учреждениями", - заявил генеральный директор "Торгового Дома "Винсер Украина" Александр Нагорный.

В свою очередь исполняющий директор компании Bioeksen Джанан Колукирик рассказала, что компания, которую она представляет, является лидером в отрасли разработок в Турции. "Возможности нашей компании - производить 2 миллиона тестов в день. Мы производим нашу продукцию в Турции и Германии, в следующем месяце мы открываем производство еще в Катаре. Надеемся на сотрудничество и с Украиной", - подчеркнула она.

СЕО и управляющий партнер компании Bioeksen, ученый в области молекулярной биологии и генетики, разработчик ПЦР-тестов Мустафа Колукирик отметил, что разработанные их компанией тесты являются очень информативными и быстрыми.

"Мы хотели бы говорить о возможном производстве этих тестов также в Украине. Мы бы хотели быть постоянным партнером для работы с этой проблемой в Украине. В Украине производится 20 тысяч тестов в день. Если бы вы использовали нашу технологию, вы бы увеличили производство тестов в Украине на 150 тысяч больше в день. Переход на эту технологию очень легкий, потому что наша система имеет простой процесс, там нет вмешательства человека, процесс очень автоматизирован и имеет свою программу. Менее чем за 30 минут на одной машине можно идентифицировать и обработать 94 образца. На нашей машине он не только идентифицирует положительный или отрицательный тест, а также показывает разновидность", - резюмировал он.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/108049-press-konferenciya-v-unian-proryv-v-pcr-testirovanii-na-covid-19-prezentaciya-pcr-testov-na-opredelenie-mutaciy-covid-19.html

Автор: Наталья Хаджи