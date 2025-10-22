В прошлом году награду получили 21 спортсмен в возрасте от 8 до 18 лет.

Уже 20 декабря в Одессе пройдет второе ежегодное награждение детско-юношеской премии "Феникс", посвященной молодым спортсменам.

Об этом во время пресс-конференции в пресс-центре УНИАН сообщили организаторы премии, передает корреспондент УНИАН.

Отмечается, что основными задачами премии являются, в частности, награждение и поддержка юных спортсменов, возрождение спортивного духа, содействие развитию детского и юношеского спорта и объединение спортивного сообщества.

"Мы сегодня собрались, чтобы официально объявить: все федерации должны в течение месяца предоставить нам своих номинантов. Могут быть даже спортсмены, которые ничего не взяли, но у них богатая история. Были истории, когда переселенцы, беженцы, из многодетных семей – сила духа, воли была у них проявлена. У нас был чемпионат Украины по грепплингу. И 12-летний парень уступил победу, не хотел выигрывать у травмированного спортсмена. Парень не получил медаль, но получил славу. Поэтому оргкомитет соберется и будет выбирать", – сказал Лерник Мусаелян – соучредитель премии "Феникс", заслуженный тренер Украины, вице-президент Всеукраинской федерации грепплинга Украины, вице-президент Всеукраинской федерации пляжной борьбы, президент Одесской областной федерации грепплинга и панкратиона.

Он добавил, что в этом году планируется наградить 30 номинантов в различных видах спорта. Победителям премии будут вручены уникальные статуэтки в форме птицы-феникса. Она присуждается не только за победы в соревнованиях, но и за стойкость, характер, умение преодолевать препятствия и превращать трудности в новые возможности. Кроме того, в этом году планируется награждение новым орденом за развитие детско-юношеского спорта для тренеров.

К тому же, премия "Феникс" объединяет не только спорт, но и культуру. Поскольку основатели написали специальную песню, посвященную этой премии.

"У меня было вдохновение, я спонтанно написал эту песню, посвятил нашей номинации. Она будет на открытии второй номинации, все ее услышат. Я хочу попросить своих друзей, Анну-Марию, чтобы они исполнили эту песню, гимн "Феникса". И всем я очень благодарен, что мы одна семья, делаем это для детей в такое трудное время", – отметил Виталий Блюмин, соучредитель премии "Феникс", вице-президент федерации боевого самбо Украины, основатель спортивного клуба "Добро".

Первая церемония награждения детско-юношеской спортивной премии "Феникс" состоялась в декабре 2024 года. Тогда награду получили 21 спортсмен в возрасте от 8 до 18 лет. Кроме того, премия чествует не только молодых спортсменов, но и их наставников – тренеров и родных. В частности, особое внимание уделяется матерям спортсменов, вручая награду "Материнские ладони".

"Премий очень много в стране, в мире. Но я не встречал ни одной, где на сцену приглашали родителей, особенно мам. Здесь ключевое – это мама. Ведь она родила ребенка, воспитала, переживает. Папа также участвует в этом, но мамы остались в стороне, незамеченные. На всех встречах присутствуют ребенок, тренер, иногда папа. А мама всегда дома. Поэтому было очень приятно, когда мамы выходили на сцену, текли слезы радости, гордости за ребенка", – пояснил Мусаелян.

Также к участию в пресс-конференции были приглашены: Анастасия Тукмачева, президент Всеукраинской федерации грепплинга Украины; Ольга Павленко, глава Всеукраинского профсоюза спортсменов, работников физической культуры и спорта; Николай Даневич, первый заместитель председателя ФСТ "Динамо" Украины; Вадим Гутцайт, президент Национального олимпийского комитета Украины; Александр Ануфриев, директор спортивно-оздоровительного комплекса "Олимп", президент Одесской областной федерации пляжной борьбы; Галина Ерко, депутат Киевского облсовета.

Партнеры Премии: Одесская областная государственная (военная) администрация; Одесская РА Одесской области; Министерство молодежи и спорта Украины, Национальный Олимпийский комитет Украины, Всеукраинская Федерация грепплинга Украины, Всеукраинская Федерация панкратиона Украины, Управление физической культуры и спорта Одесской ОГА, Департамент молодежи и спорта г. Киева, Управление по физической культуре и спорту Одесского городского совета, Холдинг охранных предприятий "Шериф", Спортивный клуб "Добро", ГО "Мангуст", База отдыха "Горный орел", Транспортная компания "Укрбастур", ТОВ "Мясоед", ТОВ "Ювитек", Фонд Возрождения Сильных, Ассоциация детского и юношеского спорта Украины, БФ "Украина превыше всего".