Главный приз – 100 тыс. грн на развитие бизнеса и деловую поездку в Париж.

Киев. 25 ноября. УНИАН. В Украине стартует четвертый ежегодный конкурс для женщин-предпринимательниц "Создано женщинами".

Об этом представители Франко-украинской торгово-промышленной палаты (CCIFU), которые являются организаторами конкурса, сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

В пресс-конференции приняли участие атташе по вопросам сотрудничества в Посольстве Франции в Украине Матильда Коме; президент Франко-украинской торгово-промышленной палаты Бертран Баррье; директор Франко-украинской торгово-промышленной палаты Мод Жозеф; народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам защиты прав человека и гендерной политики Марина Бардина; директор Arena Media Expert, член жюри конкурса Татьяна Попова и победительница конкурса-2021 "Создано женщинами" Александра Балясная.

Как заявили организаторы, в рамках конкурса поощрят предпринимателей, развивающих свои бизнесы в условиях пандемии. Мероприятие призвано опровергнуть предубеждения о женщинах в бизнесе, усилить их возможности, а также вдохновить других не бояться открывать собственные дела. Ведь даже в Киеве владелиц компаний всего 28% - а это самый высокий показатель среди других украинских городов.

"Для Франции равенство женщин и мужчин является ценностью и задачей. Политика феминизации руководящих звеньев управления бизнесом дала результаты – уже около 40% предприятий создаются по инициативе женщин или женщинами. Я сама веду бизнес в Украине и знаю, с какими предубеждениями сталкиваются предприниматели. Поэтому я понимаю, как важно поддерживать создание и развитие компаний, основанных женщинами. Именно поэтому мы учредили этот конкурс и проводим его уже четвертый год подряд", – сказала Жозеф.

Для участия в конкурсе необходимо до 30 января 2021 года заполнить заявку на сайте проекта: https://womanccifu.com. Участницы будут соревноваться за главный приз — 100 тыс. грн на развитие бизнеса и деловую поездку в Париж. Также все участницы смогут презентовать свои проекты и найти поддержку инвесторов, менторов, в том числе во французском бизнес-сообществе. Победительниц конкурса определяет жюри, также предусмотрены вознаграждения для тех, кто займет второе и третье места. Жюри состоит из представителей французского и украинских бизнесов.

"Эта премия дает значительные ресурсы женщинам для развития их предпринимательской деятельности и, таким образом, способствует повышению их присутствию в экономической сфере", - отметила Коме.

Победительница прошлогоднего конкурса Балясная рассказала, что она - основательница бренда товаров для преждевременно родившихся младенцев "Раненько", ведь сама является мамой преждевременно родившегося ребенка, которая 9 лет назад столкнулась с тем, что не смогла купить одежду для своей дочери.

"Из-за пандемии мне стало сложнее закупать ткани – сроки доставки увеличились, ассортимент сильно "просел". На полученную денежную премию закупила ткани, что позволило производству работать без перебоев. Часть средств потратила на приведение в порядок сайта— ведь в условиях карантинных ограничений было важно сделать удобными онлайн-заказы", - добавила Балясная.

Справка УНИАН. Конкурс для женщин-предпринимателей "Создано женщинами" был основан в 2019 году по инициативе Комитета бизнес-леди CCIFU (Франко-украинской торгово-промышленной палаты).

В 2019 году бизнес-леди года была избрана Руслана Рымарская, основательница компании "Будьмо здорові" (ТМ Smakuli), которая производит печенье без глютена и лактозы.

В 2020 году премию получила Евгения Николайчук – соучредительница и управляющий партнер сети винных баров Like a Local's Wine Bar, представляющих продукцию украинских виноделов.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/109618-press-konferenciya-v-unian-po-sluchayu-starta-konkursa-dlya-zhenshchin-predprinimateley-sozdano-zhenshchinami.html

Автор: Алёна Кириченко