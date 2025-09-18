В Украине все устали из-за отсутствия выборов, нужна перезагрузка в стране,- считают эксперты.

Политическая жизнь во внутренней политике Украины зашла в тупик.

Граждане Украины не привыкли так долго жить без выборов, но избирательный процесс невозможен в условиях активных боевых действий и продолжения полномасштабной войны со стороны России. Выборы станут возможными в случае прекращения боевых действий или окончания войны. В то же время эксперты считают, что голосование должно состояться не ранее, чем через полгода после отмены военного положения.

Об этом шла речь на пресс-конференции в пресс-центре УНИАН.

Как считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, политическая ситуация в Украине развивается не лучшим образом.

"Украина зашла в тупик. Мы фактически зависли, если говорить с точки зрения операционной системы, и нужно делать перезагрузку. Именно выборы смогут сделать эту перезагрузку, но выборы могут состояться только тогда, когда будет прекращение войны, прекращение огня и будет какая-то пауза", - отметил Бала.

Эксперт добавил, что ситуация зашла в тупик, потому что до войны в стране тоже не все было очень хорошо.

Он отметил, что в декабре 2021 года, до полномасштабного вторжения России, социологические опросы подтверждали убеждение многих украинцев в том, что страна двигалась в неправильном направлении. Почти такая же ситуация наблюдается и сейчас.

По его мнению, в настоящее время в Украине различные политические силы разобщены.

"Когда президент Украины призывает к объединению, с моей точки зрения, он должен продемонстрировать это объединением со своими политическими оппонентами, потому что каждая политическая партия имеет своих сторонников", — сказал эксперт.

Директор Агентства моделирования ситуаций обратил внимание, что сейчас можно услышать постоянные разговоры о национальном правительстве. "Сейчас нам нужно не объединенное национальное правительство, а создавать фактически национальное правительство спасения", - подчеркнул Бала.

В то же время ему трудно представить, как президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на участие в таком правительстве лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко или его представителей. Так же трудно представить, какую роль в таком правительстве будет играть лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Но это нужно делать, потому что, на самом деле, только в этом, по моему мнению, может быть выход из тупиковой ситуации, которая сейчас сложилась в стране", - считает Бала.

Вместе с тем, о выборах в Украине звучит много мнений, но никто не знает, когда голосование состоится и по какому закону.

Бала напомнил, что глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук говорил о проведении выборов после военного положения по специальному, одноразовому закону.

В этой связи возникает много вопросов, каким может быть этот закон.

"Я лично хотел бы услышать фамилии тех специалистов по конституционному праву, по избирательному праву, которые будут привлечены для того, чтобы подготовить этот специфический закон, который будет использоваться только один раз", - отметил Бала.

Также он отметил, что пока неясно, сколько в Украине избирателей, потому что точно никто не знает, сколько людей уехало за границу.

По его мнению, в Украине нет много денег на проведение трех разных выборов, в разное время. "Скорее всего, речь может идти только об одновременных выборах президента, парламента и местных выборах для того, чтобы попытаться перезапустить власть", - считает Бала.

Эксперт считает, что раньше, чем через полгода, нет смысла проводить выборы после появления соответствующих условий для организации голосования.

В свою очередь, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий добавляет, что украинцы не привыкли к таким длительным перерывам, когда в стране не проводятся выборы.

"Ситуация очень сложная. Люди хотят политики, хотят даже голосовать, с одной стороны. А с другой стороны – понимают, что война", – сказал Голобуцкий.

Он отмечает, что, по словам его источников из "Слуги народа", война продлится еще как минимум девять месяцев.

"Я понимаю, что рассматривается несколько вариантов. Один вариант – нас прогибают, и мы соглашаемся на условия Путина, и тогда, я уверен, будет создано правительство национального спасения, вообще будет полная политизация. Всем позволят. Оппозиционеров наконец пустят на телемарафон. Это понятно – будет полукапитуляция. Тогда нужно это разделить между всеми", – сказал Голобуцкий.

По его мнению, даже в ситуации продолжения войны нужно разделить ответственность за состояние дел в Украине.

"У нас не такой богатый выбор политических сил, которые могут в этом участвовать. Это "Голос", "Батькивщина", "ЕС". Конечно, это было бы очень неприятно для нашей власти. Но мы видим электоральную картину. Эти люди должны быть представлены. В первую очередь, имеются в виду избиратели - представленные в серьезных решениях. Если раньше можно было говорить, что какие-то решения не касаются всей нации - этот вопрос касается не только всей нации, это касается выживания", - констатирует Голобуцкий.

Он подчеркивает, что решения, которые будут приниматься в ближайшие полгода, будут влиять на всех в стране на 50 лет вперед.

К тому же, как добавляет Голобуцкий, по его мнению, власть стремилась бы провести возможные выборы в очень короткие сроки, чтобы не дать никому из конкурентов проявить себя.

Также эксперт добавил, что власть хочет максимально упростить избирательный процесс, чуть ли не вернуть пропорциональную систему по избирательным спискам. Также он отмечает, что в обществе существует недоверие к варианту проведения электронного голосования через приложение "Дія".

"Чем больше власть хочет провести выборы в "Дії", тем меньше доверия, так сказать, к этим выборам", — сказал Голобуцкий.