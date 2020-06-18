Собратья убитого Олешко призывают руководителей государства обеспечить беспристрастное и объективное рассмотрение дела в суде (видео)

Они заявляют о намерении продолжать голодовку из-за произвола судей, которые отпустили обвиняемых в убийстве под домашние аресты.

Киев. 18 июня. УНИАН. Собратья убитого ветерана АТО Виталия Олешко с позывным «Сармат» призывают высшее руководство государства и правоохранительные органы обеспечить беспристрастное и объективное рассмотрение дела об убийстве в суде.

Об этом в пресс-центре УНИАН заявили участники пресс-конференции «10-й день голодовки собратьев убитого Виталия Олешко «Сармата» на протест судейском произволу».

Руководитель ОО «участников боевых действий «Сармат» Тарас Костанчук зачитал официальное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, председателю Службы безопасности Ивану Баканову и к министру внутренних дел Арсену Авакову по поводу того, что убийцам Олешко была изменена мера пресечения. В частности, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест изменили одному из организаторов Михаилу Сигиде и нескольким соучастникам преступления - Николаю Ломаке, Александру Обухову и Максиму Владимиренкову.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Бердянского горрайонного суда Запорожской области в составе председательствующего судьи Елены Вирченко и судей Ларисы Богомоловой и Елены Днистрян.

«Коллегия судей при принятии такого решения мотивировалась тем, что исчезли риски, которые оправдывают содержания указанных лиц под стражей ... Нам не понятно, как вообще такое возможно, чтобы убийцы находились на свободе только потому, что исчезли риски, которые оправдывают их содержание под стражей. А то, что есть исследования судом доказательств их виновности, судей, значит, не волнует», - сказал Костанчук.

По его словам, судьи приняли такое решение, несмотря на то, что в деле еще не исследованы все материалы дела и не допрошены об обстоятельствах убийства все свидетели.

Он добавил, что во время судебного заседания обвиняемыми неоднократно нарушался порядок в зале судебного заседания, высказывались угрозы в адрес судей, прокуроров, потерпевших и их представителей, а также свидетелей, и было повреждено имущество суда.

«То есть, они буянили и угрожали в зале суда», - добавил он.

Кроме того, руководитель ОО «УБД «Сармат» подчеркнул, что с учетом этого возникают вопросы, как обвиняемые лица в совершении особо тяжкого преступления - убийства группой лиц, и которые пренебрегают законодательством, могут находиться на свободе, а не под стражей.

«Данное поведение судей и принятые ими решения ставят под сомнение их беспристрастность и объективность при рассмотрении дела об умышленном убийстве Виталия Олешко», - отметил Костанчук.

По его словам, не исключается возможность, что судьи были подкуплены заказчиками убийства и тех, кто осуществляют оплату адвокатов обвиняемых.

«Учитывая такое решение судей, не исключается, что вслед за освобождением из-под стражи обвиняемых в дальнейшем они вообще могут избежать ответственности. Не исключено, что таким же образом могут развиваться обстоятельства и по другим обвиняемым, которые пока остались под стражей", - предположил Костанчук.

В этой связи собратья убитого Олешко просят президента, генпрокурора, главу СБУ и главу МВД уделить внимание этой ситуации с целью недопущения нарушения законодательства Украины и взять ее под личный контроль, и в случае установления нарушений в пределах полномочий принять соответствующие решения.

«Также просим вас оказать содействие в решении вопроса по недопущению нарушения Конституции Украины и другого законодательства Украины со стороны судей Бердянского горрайонного суда Запорожской области при рассмотрении ими этого дела о преднамеренном заказном убийстве Виталия Олешко», - отметил Костанчук.

Он озвучил требование беспристрастного, справедливого и объективного рассмотрения дела об убийстве «Сармата», и чтобы все виновные в совершении этого преступления - заказчики, организаторы, исполнители и соучастники не смогли избежать ответственности.

«Мы хотим подчеркнуть, что, зная произвол правоохранительной системы, произвол судейского корпуса в Украине, мы не знали, как нам реагировать после того, как их отпустили на свободу. Теперь совершенно ясно, что в опасности находятся семья Виталия - жена и ребенок, семьи свидетелей убийства, семьи его собратьев, на глазах которых был убит Виталий, потому что их никто не охраняет, и потому что отпущенные убийцы и организатор теперь на свободе могут общаться с кем угодно, как угодно ... И они могут отдавать любые приказы или пожелания, то есть ликвидировать или повлиять на свидетелей, повлиять на ребенка Виталия, чтобы мать отказалась от своих показаний, повлиять на родственников собратьев», - сказал Костанчук.

Он назвал решение судей отпустить убийц из-под ареста «лицензией на убийство»: «Судьи разрешили своим решением другим убивать».

Собратья Олешко выбрали путь голодовки в знак протеста и несогласия с решением суда в отношении убийц. Голодовка длится уже 10-е сутки у Офиса президента на Банковой в Киеве. Активисты ночуют возле ОП.

«Мы не прекратим голодовку, пойдем до конца, пока убийцы, исполнители убийства и организатор не вернутся за решетку, и пока Высший совет провосуддя или ГБР нг разберутся с судьями, с их мотивацией, почему они приняли такое решение», - констатировали они.

Участник боевых действий, плененный в 2014-2015 годах Вадим Саввон заявил о серьезной настроенности продолжать голодовку.

Также участник боевых действий, плененный в 2014-2015 годах Александр Печников отметил, что не хочет, чтобы из-за отсутствия возможности добиться справедливости в деле Олешко пришлось совершать самосуд.

«Надеюсь, что государство все же присоединится и каким-то образом примет участие», - сказал Печников.

Как сообщал УНИАН, Олешко застрелили из охотничьего ружья во дворе его дома-отеля 31 июля 2018 года в Бердянске Запорожской области.

В тот же день полицейские задержали четырех подозреваемых в убийстве активиста - Артема Матюшина, Александра Обухова, Максима Владимиренкова и Николая Ломаку. 3 августа они были арестованы.

14 сентября во Запорожской области задержали еще одного подозреваемого в организации убийства Олешко - Михаила Сигиду, а 17 декабря в международном аэропорту «Харьков» правоохранители задержали шестого подозреваемого.

7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала Виктора Власюка по подозрению в организации убийства.

Полиция отрабатывала несколько версий убийства, в том числе по политическим мотивам, на бытовой почве или из-за бизнес-конфликта.

1 июля 2019 года было завершено расследование в отношении 11 подозреваемых в убийстве Олешко.

28 июля обвинительный акт по делу направлен в Бердянский горрайонный суд.

В августе 2019 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту неправомерных действий полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке убийства Олешко.

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