Видеомейкеры бесплатно создали 27 видео, чтобы помочь в противодействии COVID-19 и экономическим последствиям карантина (фото,видео)
Специалисты сняли для благотворительных организаций видеоролики, которые помогают собирать средства или анонсировать важные события.
Киев. 11 июня. УНИАН. Видеомейкеры бесплатно создали 27 креативных видео для благотворительных организаций, чтобы помочь в противодействии COVID-19 и экономическим последствиям карантина.
Об этом организатор всеукраинского марафона видеомейкеров, генеральный продюсер видеостудии Videomatica Production Ольга Слащева сообщила на пресс-конференции в УНИАН.
Она отметила, что в период карантина COVID-19, который стал непростым этапом для развития индустрии кино, телевидения и видеопродакшн, видеомейкеры решили не просить помощи, а помочь, в первую очередь, снять креативные видео с целью сбора средств для медиков и представителей малого бизнеса, пострадавшего от карантина.
Так, на днях завершился первый всеукраинский марафон видеомейкеров, инициатором и организатором которого выступила Videomatica. Специалисты решили объединиться для оказания помощи благотворительным организациям, поскольку благотворители не могут позволить себе профессионально снять ролики, ведь их стоимость, ориентировочно, составляет от 1 тысячи долларов.
"Мы объединились с социальными организациями, с общественными благотворительными организациями и создали марафон видеомейкеров, в рамках которого мы решили помочь тем людям, которые, собственно, находятся на передовой - которые собирают средства на аппараты вентиляции легких, для детей, больных раком, для людей, которым нужна психологическая помощь, потому что они сейчас потеряли работу. Мы решили помочь и снять видео, которые сейчас транслируются на телевидении и которые помогают собирать средства, или анонсировать какие-то важные события или вещи, которые без видео донести до аудитории было бы очень тяжело", - отметила Слащева.
По ее убеждению, видео имеет огромное влияние, и поэтому цель марафона видеомейкеров заключается в том, чтобы донести до широкой общественности ответы на основные вопросы, которые в период коронавирусного карантина важны для людей: как вести себя после появления первых симптомов заболевания? Как помочь тем, кто в этом нуждается? Как развивать бизнес далее и тому подобное. В частности, с этой целью для социальных организаций было снято 27 креативных видео. В этих видео затрагивались темы не только коронавируса, но и другие важные проблемы различных групп населения.
"Этим марафоном мы хотим сказать: даже если у вас маленькая компания, маленький бизнес, сейчас самое время объединяться и помогать друг другу", - добавила организатор всеукраинского марафона видеомейкеров.
Слащева также сообщила, что с 25 июня начинается второй всеукраинский марафон видеомейкеров, и поэтому до этой даты организаторы уже ожидают заявки на участие в нем.
"Приобщаться надо до 25 июня. Мы приглашаем благотворительные организации, социальные организации, малый бизнес, которому нужна помощь", - отметила она.
Заявку для участия можно подать на сайте http://marathon.videomatica.academy/ или найти аккаунты Слащевой в Instagram или Facebook и писать напрямую о желании принять участие в марафоне.
По ее словам, в рамках марафона видеомейкеры намерены бесплатно помочь не только благотворительным организациям, но и предпринимателям, которые вынуждены были свернуть бизнес из-за пандемии и имеют проблемы.
Также Слащева отметила, что Videomatica помогает исследовать, какие именно темы интересны видекомейкерам, прежде чем начать создавать продукт.
"Мы делаем это таким образом, что сначала человек исследует себя, а потом он учится делать это видео вместе с нами. Мы помогаем человеку овладеть профессией, и дальше он сам выбирает, с какой организацией хотел бы сотрудничать", - добавила она.
По словам Слащевой, над созданием видео работают целые команды, и, в частности, один видеоролик могут создавать 6-8 специалистов.
В свою очередь, директор Украинского форума благотворителей Полина Нюхина сообщила, что к ее объединению Слащева обратилась с целью получить советы для реализации социальных проектов, для которых видеомейкеры бесплатно планировали снять ролики. По ее словам, результатом сотрудничества стало большее количество реализованных благотворительных инициатив.
К участию в первом всеукраинском марафоне видеомейкеров присоединились государственные учреждения и благотворительные организации, всего около 20 участников, среди них: Национальная служба здоровья Украины, Фонд «Видродження», Украинский форум благотворителей, фонд «Благомай», Украинский женский фонд и другие.
Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/97121-press-konferenciya-v-unian-na-temu-vpervye-v-ukraine-videomeykery-besplatno-sozdali-27-video-chtoby-pomoch-v-borbe-s-covid-19-i-ekonomicheskimi-posledstviyami-karantina.html
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