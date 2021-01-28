В украиноязычной «Википедии» насчитывается более 1 млн статей.

Киев. 28 января. УНИАН. В Украине 29-31 января пройдет ежегодный марафон по написанию статей в украинскую версию интернет-энциклопедии «Википедия», приуроченный к ее 17-летию.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор программ общественной организации «Викимедиа Украина» Анна Хроболова.

«Послезавтра, 30 января, исполняется 17 лет со дня основания украиноязычного раздела «Википедии». По этому поводу с сегодняшнего дня и до 31 января будет проходить марафон по созданию рекордного количества новых статей у «Википедии», - сообщила она.

Присутствовавший на пресс-конференции член правления ОО «Викимедия Украина» Антон Обожин сообщил, что принять участие в марафоне может любой желающий, но участникам нужно придерживаться правил: статьи должны быть написаны на основе авторитетных источников, быть значимыми (об известных общественности людях, событиях), нейтральными и не содержать плагиат.

Он также сообщил, что марафон предусматривает онлайн-консультации для тех людей, которые хотят написать статью в «Википедию».

Кроме этого, будут организованы несколько оффлайн-встреч в рамках марафона.

Присутствовавший на пресс-конференции координатор программ «Викимедиа Украина» Антон Процюк сообщил, что в рамках марафона можно публиковать статьи не только на украинском, но и на других языках.

Также он сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в украиноязычной «Википедии» насчитывается более 1 млн статей.

«За 17 лет своего существования «Википедия» стала наибольшей энциклопедией из тех, которые когда-нибудь существовали на украинском языке, и одной из наибольших баз знаний на украинском языке... Также украинская «Википедия» стабильно входит в топ-10 наиболее посещаемых сайтов», - сказал он.

По его словам, ежедневно в «Википедии» появляется около 240 статей на украинском языке.

Также Процюк сообщил, что в 2020 году украинская «Википедия» собрала более 850 млн просмотров, что на 150 млн больше, чем годом ранее. По его словам, это связано с ростом спроса на онлайн-источники информации в условиях карантина.

Подобные марафоны проводится ежегодно с 2014 года.

Справка УНИАН. «Викимедиа Украина» - общественная организация, являющаяся региональным отделением «Фонда Викимедиа» в Украине, и занимается популяризацией википроектов «Фонда Викимедиа», самым известным среди которых является «Википедия», а также привлечением в «Википедию» новых знаний и пользователей.

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Автор: УНИАН