В десятку самых влиятельных также вошли руководитель ОП Андрей Ермак и бизнесмен Игорь Коломойский.

Киев. 3 декабря. УНИАН. Президент Украины Владимир Зеленский возглавил нынешний Национальный рейтинг влиятельности "Элита Украины".

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления Международного экспертного клуба, руководитель оргкомитета Национального рейтинга влиятельности "Элита Украины" Елена Овчинникова.

Рейтинг состоит из 100 самых влиятельных лиц, которые были определены путем экспертного голосования. В топ-10 вошли: президент Украины Владимир Зеленский, на втором месте – бизнесмен Ринат Ахметов, на третьем - руководитель Офиса президента Андрей Ермак, на четвертом – бизнесмен Игорь Коломойский, за ними - первый помощник президента Украины Сергей Шефир, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава СБУ Иван Баканов, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и бизнесмен Виктор Пинчук.

"Особенностью нынешнего рейтинга является четкость и жесткость критериев по которым оценивались претенденты – деньги, связи, активность и широта сфер влияния. Кто же эти люди, оказавшиеся в топ-10? В первую очередь - это исполнительная, законодательная и судебная власть, бизнесмены. Абсолютно небольшим является процент лидеров общественного мнения, творческих личностей, писателей, ученых", - сказала Овчинникова.

Исполнительный директор АОМС "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко считает, что в целом этот рейтинг соответствует современным реалиям украинского общества.

"Это рейтинг именно влиятельности. Элита в Украине еще продолжает формироваться за 30 лет. Первое место абсолютно заслужено у Зеленского, потому что у него огромный кредит доверия. Он абсолютно заслуженно занимает первое место по рейтингу влиятельности", - сказал он.

Кандидат экономических наук, председатель Комитета экономистов Украины, общественный деятель Андрей Новак сказал следующее:"Такие рейтинги являются полезными, потому что снимают срез ситуации, а наша общая задача – обогащать то, что мы называем элитой из разных сфер, с разных направлений".

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова отметила, что проект, инициированный Международным экспертным клубом и рейтинговым агентством ElitExpert в сентябре 2020 года, был внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый масштабный рейтинг за всю историю независимости.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/109864-press-konferenciya-v-unian-na-temu-podvedenie-itogov-vtorogo-nacionalnogo-reytinga-vliyatelnosti-elita-ukrainy.html

Автор: Наталья Хаджи