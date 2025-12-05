Во время войны политическая активность женщин приобрела многомерный характер, - исследование (видео)

В условиях полномасштабной войны политическая активность женщин в Украине приобрела многомерный характер: от усиленной волонтерской и гуманитарной деятельности до системного вхождения в местные инициативы, органы самоуправления и общественные организации.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Политическое участие женщин во время войны и восстановления: местный и национальный уровень", которое было представлено во время пресс-конференции в пресс-центре УНИАН.

Как показал опрос, мотивация женщин заключается в необходимости сочетания прагматических (обеспечение безопасности, помощь семье, восстановление) и ценностно-политических мотивов (патриотизм, чувство ответственности, стремление к представительству). В то же время, формы активности часто трансформируются друг в друга – волонтер становится лидером общественной инициативы, а та – кандидатом или экспертом в местном совете.

Глава общественной организации "Кременчугский антикоррупционный центр" Оксана Гуйда и психолог, общественный деятель, фасилитатор проекта Елена Нестерова, которые представили исследование, рассказали, что дискуссия о будущем политического участия женщин в основном была сосредоточена на нескольких ключевых перспективах: роли женщин в послевоенном восстановлении, ожиданиях относительно их участия в политическом процессе, технологиях и стратегиях привлечения, а также системных изменениях в обществе после войны. Все группы подчеркивали, что общество переживает процесс глубокой трансформации, в котором именно женщины будут играть все более важную роль.

"В украинских общинах существует противоречивый процесс: война расширяет фактические роли и нагрузки женщин, но доминирующий гендерный порядок и фреймы продолжают игнорировать их политическую субъектность, ограничивая доступ к принятию решений и воспроизводя старые барьеры в новых условиях", —акцентировала Оксана Гуйда.

Согласно результатам опроса, общее настроение участниц и участников можно свести к тезису: война радикально изменила границы возможного для женщин, и изменения уже необратимы. Как подчеркнула модератор в одном из интервью, "это период, когда женщинам придется взять на свои плечи очень много ответственности" (Хмельницкий). Этот контекст задает рамки всему дискурсу о будущем.

Основные формы политической активности женщин во время войны: волонтерство и гуманитарная работа; общественная деятельность; участие в местном самоуправлении; неформальные лидерские роли в общинах, адвокация, информационная и онлайн-активность и т. д.

"Женщины создают и руководят общественными организациями, фокусируются на социальных услугах, адвокации, местных сообществах. Общественные организации дают платформу для выражения лидерства", - отметила Елена Нестерова.

Опрос был проведен общественной организацией "Кременчугский антикоррупционный центр" в рамках проекта "РУХ_#ЖінкиВідроджуютьУкраїну" при поддержке Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине в течение июля-августа 2025 года.

Количество участников: 63 (в среднем 10 на 1 фокус-группу). Состав фокус-группы: зависит от макрорегиона проведения ФГ-исследования. Ориентировочно: женщин – 8; мужчин – 2. Из них: жители областных, районных центров – 5; жители периферии – 3; ВПЛ – 2.

География исследования: г. Киев, г. Полтава, г. Днепр, г. Одесса, г. Львов, г. Житомир, г. Хмельницкий