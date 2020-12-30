В отчете говорится, что Россия развернула масштабную кампанию по интеграции населения оккупированных территорий и тратит на это значительные ресурсы.

Киев. 30 декабря. УНИАН. Правозащитники представили отчет о российской пропаганде на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Соответствующий отчет на пресс-конференции в УНИАН представили директор Восточной правозащитной группы (ВПГ), адвокат Вера Ястребова и его заместитель Сергей Пащуков.

Как подчеркнула Ястребова, Россия систематически реализует на оккупированных территориях Донбасса общественно-политические проекты и разрабатывает новые концепции интеграции жителей ОРДЛО в РФ.

"Пропагандисты уже развернули Донбасс лицом к РФ и систематически и упорно продвигают идею интеграции Донбасса в Россию и всячески популяризируют идеи "русского мира", - отметила она.

Руководительница СПГ рассказала, что в отчете представлены данные о политтехнологах и политологах, которые работают на оккупированном Донбассе в интересах РФ.

В частности, ведут активную работу с молодежью, создают различные информационные поводы для демонстрации активной общественно-политической жизни на оккупированном Донбассе и высказывают мнение якобы большинства жителей оккупированных территорий, РФ - это якобы их будущее.

"И мы должны понимать, что все эти процессы, которые воплощаются политологами и политтехнологами Российской Федерацией, воплощают агрессивную политику Кремля на Донбассе. А методы, которые использует РФ в гибридной войне на Донбассе - агрессивные, систематические и влияют на большинство сфер жизни", - подчеркнула она.

В свою очередь, Пащуков заявил, что пока Украина "имеет иллюзии относительно мирного решения конфликта, РФ не имеет никаких иллюзий и ведет свою игру, несмотря на внешние факторы, как на международной арене, так и на оккупированных территориях Украины".

Он отметил, что в украинские СМИ попадает минимум информации с оккупированных территорий, поэтому украинские граждане знают мало правдивой информации о том, кто живет на этих территориях и о процессах, которые там происходят. "За последние 6 лет трудно представить количество проведенных мероприятий почти в каждом городе оккупированных территорий с целью интеграции местного населения и продвижения "русского мира". Эти мероприятия охватывают все слои населения, в том числе детей, начиная с 1 класса и до пожилых людей", - сообщил правозащитник.

По словам Пащукова, в частности, для детей и подростков оккупанты организуют военно-патриотические лагеря, различные сборы по выживанию, военные учения, соревнования, уроки "патриотического воспитания", а спортсмены, которые должны выступать под украинским флагом, выступают под флагами оккупационных администраций и участвуют в международных соревнованиях вместе с российскими спортсменами.

Кроме того, молодежь, проживающая на оккупированных территориях, участвует в фестивалях в России.

Правозащитник также добавил, что оккупанты большое внимание уделяют пропаганде в виде издательства книг о войне, Украине, истории оккупированного Донбасса, героизме террористов, принимавших и принимающих участие в войне, и Путине, а также о давней связи с РФ.

Также организовывается и ряд политических проектов, в частности, молодежные парламенты оккупированных территорий, проводят даже выборы в местных университетах, колледжах среди молодежи всех городов. "Различные так называемые экономические форумы, политические интеграционные форумы, конференции с участием первых лиц. Различные информационные проекты с целью продвижения "русского мира" в разных городах. Все это требует финансирования", - подчеркнул заместитель директора ВПГ.

Как говорится в отчете, такими действиями РФ пытается создать картинку, что на оккупированных территориях царит благополучие, что там проходит активная общественная и политическая жизнь, что люди вовлечены в этот и заинтересованы.

"Зрителю из стран ЕС может показаться, что все эти мероприятия инициированы и организованы местным населением за местные средства. Более того, такая картина характерна для наших граждан. На самом деле за всей этой показательной активностью стоит системная работа РФ и конкретные люди, в частности, это политтехнологи и политологи, сотрудничающие с Кремлем", - пояснил эксперт.

Пащуков также назвал имена граждан Украины, РФ и других государств, которые выступают в роли российских пропагандистов: Марат Баширов, Андрей Крамар, Вадим Самодуров, Роман Поздняков, Александр Бородай, Андрей Манойло, Александр Проценко, Валерий Коровин, Армен Гаспарян.

По словам правозащитников, для противостояния РФ Украине необходимо усилить стратегию реинтеграции оккупированных территорий и бороться за каждого гражданина, проживающего в оккупации, а международному сообществу необходимо жестче реагировать на действия России.

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Автор: УНИАН